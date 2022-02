Meteo Italia 1-3 marzo 2022, che tempo farà? Freddo e neve fino in collina, le previsioni

Dopo il freddo del weekend appena trascorso, con la neve che ha imbiancato anche molti Comuni del Lazio, dalla provincia di Frosinone a quella di Latina, non ci resta che dare il benvenuto al mese di marzo. Con il Carnevale alle porte che farà a tutti uno ‘scherzetto’ perché la primavera, la stagione che aspettano in molti, sembra lontana. Anzi, dal 1° marzo l’Italia risentirà della circolazione ciclonica e del gelo.

Le previsioni meteo dal 1 al 3 marzo 2022

Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it, domani, martedì 1 marzo, potrebbero esserci delle precipitazioni sulle regioni adriatiche e meridionali, essenzialmente nella prima parte della giornata. Tra la notte e il mattino, invece, non si escludono brevi rovesci di neve fino a quote di basse collina su Puglia, Irpinia, Basilicata e nord della Calabria, a quote inferiori tra Abruzzo e Molise. Al nord la giornata partirà con la nuvolosità e con qualche fiocco di neve nelle prime ore lungo la pedemontana. La nota dolente è che le temperature saranno in calo, anche di 5-7 gradi sul versante adriatico e al Sud. Tra mercoledì 2 giovedì 3 marzo, invece, è atteso un afflusso di aria più mite, quindi un’attenuazione del freddo con temperature che potrebbero ritornare in linea con quelle della stagione.

Il meteo a Roma e nel Lazio martedì 1 marzo 2022

Domani a Roma ci saranno condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata e sole prevalente anche nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +0°C e +12°C. Nel resto del Lazio il tempo sarà stabile con ampie schiarite nella giornata su gran parte del Lazio, locali addensamenti sul Basso Lazio e possibili nevicate sui settori di confine con l’Abruzzo fino a 400 metri. In serata i cieli saranno sereni sulle coste e sulle zone interne della regione.