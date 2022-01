Meteo Italia, calo di temperature per i Giorni della Merla 2022: freddo e novità previsioni febbraio

Una fine di gennaio all’insegna del freddo e del gelo. E non sono ancora arrivati i Giorni della Merla, quelli che secondo la tradizione sono caratterizzati da temperature in calo e quelli che, di solito, cadono il 29, il 30 e il 31 gennaio. Ma come sono le previsioni per il weekend? E come inizierà il mese di febbraio?

Leggi anche: Giorni della Merla 2022: quali sono, storia, significato, previsioni e leggenda

Meteo Italia, le previsioni per i Giorni della Merla (29-30 e 31 gennaio 2022)

Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, come spiegano gli esperti di Meteo.it, l’Italia si troverà in bilico: da una parte l’alta pressione, dall’altra un flusso gelido che dal Polo Nord sta per arrivare sul bacino del Mediterraneo. Tra la seconda parte di lunedì 31 gennaio e martedì 1 febbraio potrebbe arrivare addirittura una svolta a causa di correnti sempre più freddi e instabili in discesa dall’Artico. Con precipitazioni soprattutto nelle Regioni del Centro Sud, anche nevose a bassa quota. Insomma, un benvenuto al febbraio con cappotto, guanti e cappello, come è giusto che sia in questo periodo.

Meteo Roma e nel Lazio sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022: le previsioni

Nella Capitale domani, sabato 29 gennaio, ci saranno ampi spazi di sereno in mattinata, sole prevalente anche al pomeriggio. Condizioni di tempo stabile nelle ore serali con prevalenza di cieli sereni. Temperature comprese tra +3°C e +12°C. Domenica, invece, la giornata sarà caratterizzata dal tempo asciutto con cieli sereni in mattinata, sole prevalente nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con nuvolosità in aumento. Temperature comprese tra 1°C e +13°C.

Meteo Italia sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022

Al nord nel weekend al mattino il tempo sarà stabile ma con nebbie e nubi basse in Pianura Padana e qualche nube al Nord-Est, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio tempo ancora asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nubi basse specie su Liguria e coste adriatiche e nebbie in Pianura Padana. Al centro, invece, tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto su tutte le regioni regioni con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nubi basse in arrivo su Toscana e Umbria. Al Sud e sulle isole, al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con sole prevalente su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in generale diminuzione, salvo un rialzo sulle coste Adriatiche; massime stazionarie o in calo.