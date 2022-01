Giorni della Merla 2022: quali sono, storia, significato, previsioni e leggenda

Le temperature sono in calo, il freddo si fa sentire, ma forse non abbiamo ancora visto tutto. Il motivo? Stanno per arrivare i giorni più gelidi, quelli che secondo la tradizione sono della Merla. Stiamo parlando del 29, 30 e 31 gennaio 2022: a cavallo tra fine mese e inizio febbraio, quindi, ci aspetterebbero i giorni più freddi dell’anno.

Quali sono i Giorni della Merla e perché si chiamano così?

I Giorni della Merla, secondo la tradizione, sono quelli più freddi dell’anno e cadono negli ultimi tre giorni di gennaio, il 29, 30 e 31, anche se in alcune zone d’Italia questa data viene spostata di un giorno, partendo così dal 30 gennaio e finendo il 1 febbraio. Ma perché questo nome? Sono diverse le leggende, la più famosa è quella che riguarda una merla bianca, che soffriva il freddo di gennaio e non usciva mai dal nido, che riempiva di cibo sufficiente fino al 28 gennaio, che allora era l’ultimo giorno del mese. Quando finalmente uscì dal nido, la merla iniziò a cantare per sbeffeggiare Gennaio, ma il mese, per ripicca, chiese in prestito tre giorni a febbraio. In quei tre giorni il freddo fu intenso più del solito e ci furono bufere di neve e gelo e, per non morire, la merla fu costretta a nascondersi in un camino, dove poi uscì tutta nera.

Le previsioni meteo in Italia per i giorni della Merla (29-30 e 31 gennaio 2022)

Il freddo è già arrivato, ma stando alle previsioni le ultime giornate del mese di gennaio saranno davvero all’insegna del gelido. Con temperature in calo e neve in arrivo, forse, anche a bassa quota!

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 28 gennaio 2022

A Roma domani, venerdì 28 gennaio, i cieli saranno irregolarmente nuvolosi al mattino e al pomeriggio, ma senza fenomeni di rilievo; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +5°C e +11°C. Nel resto del Lazio, il tempo sarà asciutto nel corso della giornata con nuvolosità irregolare al mattino, maggiori aperture nel pomeriggio sui settori settentrionali. In serata i cieli saranno sereni su gran parte della Regione.