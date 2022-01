Giorni della Merla 2022: le migliori frasi, poesie e filastrocche per i tre giorni più freddi dell’anno

Giorni della Merla 2022. Per chi non lo sapesse, stanno arrivando i Giorni della Merla: sono dietro l’angolo e, secondo la tradizione secolare che li ha suggellati nel ricordo folcloristico, sarebbero da collocare negli ultimi tre giorni di gennaio. Precisamene 29, 30 3 31 del mese. A cavallo, dunque, tra gennaio e febbraio ci aspetterebbero i giorni più freddi dell’anno ma anche un promessa di inizio, e cioè della primavera che si avvicina. Con riferimento a questi particolari giorni dell’anno, freddi e intensi, nel corso degli anni sono state composte dalla saggezza popolare delle filastrocche. La letteratura popolare, si sa, rimane sempre rigorosamente orale, e nulla di scritto si trova generalmente. Le versioni cambiano frequentemente, cerchiamo di metterne per iscritto qualcuna.

Leggi anche: Meteo Italia, quando e dove nevicherà sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022: le previsioni per il weekend

Giorni della Merla di Jolanda Restano

29, 30, 31

dal gelo non si salva nessuno!

Di gennaio tal giornate

son da sempre assai gelate;

le più fredde, le più glaciali

adatte solo agli orsi polari!

Lo sa bene mamma merla

che era bianca come perla

ma per scaldarsi un po’ al camino

diventò nera carboncino!

Da quel dì scura a vederla:

furono i Giorni della Merla!

Leggi anche: Giorni della Merla 2022: quando sono, perchè si chiamano così e previsioni meteo

Filastrocche popolari

Oh che freddo! Oh che gelo!

Vento forte e nubi in cielo!

La pozzanghera è ghiacciata,

la grondaia si è gelata!

Indossiam sciarpe e cappelli,

bei maglioni e gran mantelli,

paraorecchie e poi giacconi

canottiere, calzettoni!

Ma ‘sto freddo non va via:

gela tutto, mamma mia!

Più pungente di una sberla:

sono i giorni della merla!

Leggi anche: Meteo Italia, le previsioni per febbraio 2022: freddo e pioggia fino a San Valentino

Freddo, freddo e ancora freddo…

Il freddo che ghiaccia

e gela la faccia;

il vento invernale

che tosto ti assale;

il ghiaccio gelato

che copre il selciato.

La neve attutisce;

la natura patisce

il gelo che l’avvolge

e che la travolge,

rischiano di sfinirla

nei giorni della merla!