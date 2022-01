Meteo Italia, quando e dove nevicherà sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022: le previsioni per il weekend. Nuova ondata di freddo in arrivo sulla penisola anche se prevalentemente caratterizzata da assenze di precipitazioni. Qualche nevicata ad ogni modo non mancherà, ecco le ultime previsioni.

Meteo Italia, quando e dove nevicherà sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022

Ma dove cadranno i fiocchi? Quali sono le località dove nevicherà? La neve arriverà al centro sud anche a bassa quota su alcuni settori ma con scarse precipitazioni e accumuli di neve. “Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria” le Regioni interessate dal freddo più intenso come spiega il meteorologo Mario Giuliacci. Se nevicate ci saranno, dunque, saranno comunque limitate mentre diverso potrebbe essere il discorso per la prossima settimane.

Leggi anche: Meteo Italia, nuova ondata di freddo in arrivo: quando e dove nevicherà dal 21 al 24 gennaio 2022

Lazio le previsioni per il weekend Nel Lazio il tempo sarà prevalentemente soleggiato con le temperature che subiranno comunque un abbassamento. Al momento però non sono previste ulteriori nevicate: temperature molto rigide in quota. Cieli nuvolosi o parzialmente nuvolosi infine domenica sulle province di Rieti, Latina e Frosinone.