Meteo, l’Italia divisa in due: maltempo al nord, caldo infernale al sud. Le previsioni per i prossimi giorni

Il meteo fa impazzire i cittadini italiani: Italia divisa in due da nord a sud, la situazione cambia completamente tra pioggia e afa.

Il meteo sta dettando legge. Le temperature sono la vera e propria discriminante di quest’ultimo periodo, complice non solo l’anticiclone africano Caronte (che sta per salutare temporaneamente la scena) ma anche le conseguenze di un caldo serrato che deve alternarsi con piogge incontrollate. Tutto questo, e anche molto di più, è cambiamento climatico: una situazione che va affrontata e portata all’attenzione di tutti perchè non riguarda più solo la stretta attualità.

È qualcosa che parte dal passato e può incidere nel futuro con le adeguate politiche: il vero problema sono le emissioni di CO2, alla base di cui c’è tutto il cambiamento che stiamo vivendo soprattutto dal punto di vista del clima e dell’impatto sulle superfici. Attualmente l’Italia è divisa in due: a Milano c’è l’allerta arancione contro il maltempo per il nubifragio che ha colpito una parte importante della città, mentre al centro-sud si combatte ancora con caldo e afa.

Quello che ancora non è normale è lo sbalzo di condizione da un momento all’altro. Vale per Milano, ma anche per tutto il nord. Discorso che poi dovrebbe estendersi anche al centro e al sud. Una serie di priorità hanno spostato il dibattito altrove, ma è il momento di rimetterlo al centro dell’agenda politica e non solo: il Sindaco Sala ha parlato chiaro “Quello che sta succedendo non è normale”. La consapevolezza c’è, ora manca tutto il resto per un’estate sottosopra a partire dalle temperature: la vera incognita, quest’anno, è il barometro.