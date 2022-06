Meteo Roma, allerta anche domani: 29 giugno giornata da bollino rosso, i consigli per la salute

Sarà allerta anche domani, mercoledì 29 giugno 2022, sul fronte delle temperature. Per Roma è stata diramata un’allerta di livello 3, la massima per ciò che riguarda le ondate di calore. La colonnina di mercurio sarà leggermente più bassa ma comunque la temperatura percepita supererà i 37°. Ecco allora qualche consiglio utile per la salute.

Allerta rossa nel Lazio domani

Ma cosa rappresenta il “livello 3” di allerta? Il Ministero della Salute definisce tale allarme “Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi”, come quelle che ormai da ore stanno interessando Roma e provincia ma in generale tutto il Lazio. I rischi per la salute non sono certo da sottovalutare, specie per le categorie più a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Cosa fare

Il Ministero, sul proprio sito, fornisce tutta una serie di consigli utili per tutelare la nostra salute. in base al livello di rischio. In particolare nelle città da bollino rosso è raccomandato di uscire solo nelle ore dove il caldo è in qualche modo leggermente meno intenso, fino alle 11.00 e dopo le 18.00. Dopodiché bisogna evitare i luoghi affollati e recarsi nelle aree verdi sempre nelle ore più fresche mantenendo la giusta distanza dagli altri. Evitare le strade trafficate. Bere inoltre liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evitare, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche.

Le città a rischio nel Lazio il 29 giugno

Il caldo non darà tregua anche in altre città del Lazio. L’allerta massima sarà infatti anche a Latina e Rieti. Per la Capitale inoltre si tratta del secondo giorno consecutivo dopo le temperature record, mai così alte nel mese di giugno, fatte registrare ieri.