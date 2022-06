Caldo da record oggi a Roma e provincia, temperature sopra i 40°: mai così alte a giugno

Caldo torrido e incendi, un mix davvero letale che sta stringendo in una morsa Roma e Provincia da stamattina. Ma si tratta davvero di un qualcosa di eccezionale poiché, come spiegato dagli esperti, mai si erano raggiunte queste temperature nel mese di giugno. Ma andiamo con ordine.

Secondo gli esperti di MeteoLazio, che nella giornata di oggi hanno pubblicato diversi aggiornamenti in merito, mai erano state toccate temperature così alte nel mese di giugno a Roma e nell’hinterland. Si legge a questo proposito:

«Un nuovo record di temperatura massima assoluta per il mese di giugno è stato rilevato dalla stazione meteorologica a Roma Urbe e di riferimento per l’Organizzazione Mondiale della Meteorologia (Cod. 16235) presso le aree settentrionali della Capitale gestita dall’ENAV. In base alle medie climatiche la stazione rileva dati dal 1951 in una media più che trentennale fino al 2022. Il valore estremo preliminare raggiunto si attesterebbe sui 39°C, superando così il precedente massimo di 38°C nel 2019. Inoltre la stazione meteorologica di Roma Fiumicino (di competenza dell’Aeronautica Militare) ha fatto segnare una temperatura massima alle ore 13.00 di 38.2°C (il record precedente è del 2019 di ben 36.5°C)».

Le temperature rilevate oggi 27 giugno 2022

Ma la colonnina di mercurio non si è fermata a 39°. In un successivo aggiornamento, e come testimoniano da tantissimi utenti che hanno postato le foto nei commenti, nuovi massimi sono stati toccati dopo le ore 14. Queste le temperature raggiunte nel dettaglio:

Roma Urbe +40°C (ore 14.00)

Roma Ciampino +39°C (ore 14.00)

Guidonia +40°C (ore 14.00)

Latina +37,6°C (ore 14.00)