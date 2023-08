Arriva il ciclone Petar che sbarazza via l’estate, temporali in arrivo: ecco dove

Arriva il ciclone Petar pronto a spazzare via l’estate, portando temporali, pioggia e maltempo un po’ ovunque.

Dopo il caldo asfissiante che abbiamo registrato nel corso del mese di luglio, l’estate sembra essere andata letteralmente in vacanza.

In questi primi giorni di agosto infatti le temperature si sono abbassate notevolmente ed in alcune zone anche di 10 gradi.

Molte regioni sono state interessate dal maltempo da nord a sud. Effettivamente ci sono stati diversi nubifragi, forti temporali e raffiche di vento che hanno spazzato via praticamente di tutto.

Le previsioni per i prossimi giorni non sono del tutto rosee e sembrerebbe che fino a Ferragosto alcune zone d’Italia saranno caratterizzate dal maltempo.

Vediamo però nel dettaglio che cosa è previsto e quali saranno le condizioni meteorologiche da nord a sud a ridosso del Ferragosto.

Arriva il ciclone Petar

In questi primi giorni di agosto le temperature sono state al di sotto della media stagionale ed in alcune zone non hanno superato i 28 gradi.

Niente a che spartire con ciò che abbiamo vissuto a luglio, quando il nostro paese è stato letteralmente colpito da una ondata di calore che ha portato le temperature oltre i 48 gradi centigradi in alcune zone.

Fortunatamente in questi giorni si è tornati a respirare e la sera soprattutto il clima è sembrato più autunnale che è estivo.

Le previsioni per i prossimi giorni non sono diverse da quelle appena spiegate. A riferirlo è stato Daniele Izzo, il meteorologo di meteo Expert il quale ha parlato di un vortice che attraverserà l’ Italia intera a nord a sud.

È in arrivo, infatti questo vortice a ciclo unico che attraverserà l’Italia e porterà aria fredda, in contrasto con l’aria calda che in questi giorni sta salendo dal Mediterraneo.

Sappiamo bene che ai vari cicloni o anticicloni è sempre stato dato un nome. Ne è un esempio Caronte ma anche Circe.

Le previsioni meteo a ridosso del Ferragosto

In questo caso il ciclone che si abbatterà sull’Italia è stato chiamato Petar,da Eumetnet, il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

Si tratta di un vortice di bassa pressione piuttosto intenso che colpirà l’Italia da nord a sud a partire da queste ore.

Si tratta di un vortice ricco di aria fresca in quota che andrà letteralmente in contrasto con l’aria calda che è presente sul Mediterraneo ed in parte al Centro Sud.

Ogni volta che si presenta questa situazione, ne deriva una certa instabilità atmosferica e la formazione di tempeste.

Secondo quanto riferito dall’esperto, potrebbe esserci qualche fenomeno violento soprattutto al nord.

In queste zone potrebbero esserci qualche forte grandinata e forti raffiche di vento.

Via Via poi il maltempo si sposterà anche al sud dove l’aria resterà comunque calda e umida. Questo farà sì che possano verificarsi alcuni temporali e trombe d’aria.

Fortunatamente questo ciclone avrà una breve durata ed a partire già dalle prossime ore potrebbe esserci un miglioramento soprattutto al sud.

Le raccomandazioni per gli italiani sono le seguenti ovvero evitare di andare al mare se il vento dovesse alzarsi particolarmente e non rimanere in posti all’aperto.

In caso di temporale è preferibile trovare un riparo e per non rischiare di essere colpiti dalla grandine o meglio ai fulmini.

Previsioni meteo Roma e Lazio

Torna il cielo sereno e temperature massime di 30 gradi a Roma e nello specifico in tutto il Lazio.

Insomma, questa settimana si apre all’insegna della stabilità e con la rimonta dell’anticiclone africano dopo una fase di stop dettata dall’ingresso del Ciclone Circeo.

Così come annunciato dagli esperti quindi rimonta l’alta pressione in arrivo dal nord Africa con il caldo che sostanzialmente non ci ha proprio abbandonati del tutto.

Le temperature andranno ad aumentare progressivamente. Oggi lunedì 7 agosto le previsioni a Roma dicono che il tempo sarà soleggiato e bello ed il sole splenderà per tutta la giornata.

Le temperature oscilleranno tra minime di 17 e massime di 30 gradi. Vento da debole a moderato e precipitazioni assenti.