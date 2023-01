Freddo e neve in Italia: ecco quando si abbassano (ancora) le temperatura e dove, le Regioni a rischio

Un nuovo ciclone porterà freddo e gelo sull’Italia, con temperature di 8 gradi inferiori alle medie del periodo. Progressivo aumento dell’instabilità con temporali e piogge in arrivo su gran parte del Sud.

Freddo e neve toccheranno ancora l’Italia: le Regioni a rischio

Ancora freddo e gelo sull’Italia. Nelle prossime ore un nuovo ciclone in risalita dalla Libia acquisterà potenza sulle acque tiepide del Mediterraneo e causerà un peggioramento sulle Isole Maggiori e sulle regioni ioniche richiamando aria polare e artica dalla Russia verso il nostro Paese. Secondo gli esperti meteo, nel corso del weekend le temperature caleranno di nuovo fino a valori di 8 gradi inferiori alle medie del periodo.

In particolare, secondo le previsioni meteo di Lorenzo Tedici, meteorologo, la pressione scenderà tra oggi e domani fino a 1002 hPa sul Mar Ionio e causerà un rinforzo dei venti, un aumento dell’instabilità con temporali e piogge in arrivo su gran parte del Sud e sulla Sardegna. Inoltre, attesa neve oltre i 700 metri sulle Isole Maggiori e da domani anche su parte dell’Appennino centro meridionale.

Il maltempo al Sud Italia: si prevedono nubifragi

Domani sarà la giornata peggiore per gran parte del Sud: attesi nubifragi su tutta la fascia ionica, allerta meteo in Campania. Previsto maltempo forte intorno al Golfo di Taranto anche venerdì, mentre durante il weekend farà ancora più freddo. Le precipitazioni del fine settimana saranno limitate alle zone adriatiche e ad alcune aree delle estreme regioni meridionali. Quali saranno dunque le temperature in Italia in questi ultimi giorni di gennaio?

Attese massime comprese tra 2-4 gradi al Nord, 5-6 gradi al Centro e 8-9 gradi al Sud. Le temperature, secondo gli esperti meteo, resteranno sotto la media del periodo per almeno 48-60 ore. Domani, giovedì 26 gennaio, al Nord tempo soleggiato salvo nubi in Emilia Romagna. Al Centro atteso maltempo sulle Adriatiche con tanta neve a 500 metri. Maltempo in arrivo al Sud con neve oltre gli 800-1000 metri. Venerdì 27 soleggiato al Nord, al Centro freddo e instabile sulle adriatiche con neve a quote collinari. Ancora maltempo anche al Sud.