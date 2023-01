Meteo a Roma sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023: le previsioni per il weekend

Meteo a Roma. Il clima ultimamente è una variabile pazza, non tanto per i repentini stravolgimenti atmosferici, ma per il suo inconsueto comportamento. Dopo essere stati i testimoni diretti dell’estate più calda nella storia d’Europa, quella dell’anno scorso, 2022, con temperature ben al sopra della media stagione consueta, tanto da allarmare tutti gli esperti del settore, anche l’autunno si è presentato in modo tutt’altro che consueto: caldo, caldo e ancora ancora caldo soprattutto nei primi mesi, con qualche giornata di lieve freddo ad intervallare.

Estate 2022, è stata la più calda della storia in Europa: i dati

Allerta climatica: stagioni inconsuete e segnali evidenti

Le nevicate, anche adesso, sono davvero rare, anche a quelle quote che eravamo abituati a vedere completamente innevate. Insomma, l’allarme clima non è una invenzione, è la vera sfida nel nostro presente se vogliamo avere qualche speranza di futuro. Il tutto, poi, senza contare tutti gli elementi corollari che hanno contribuito alla siccità, come l’assenza di piogge e il vento secco, combustibili micidiali per gli incendi che pure non sono mancati. Solamente per citare un elemento di questa crisi: l’agricoltura ha subito un brusco calo nelle produzioni che sta continuano a riversare i proprio effetti anche in queste settimane.

Allarme clima, salta la produzione di ortaggi e frutta: danni per 250 milioni di euro nel Lazio

Inverno in arrivo in tutto il Paese

Ad ogni modo, pare che in questi giorni dovremmo avere un assaggio di inverno, precisamente a partire dalla settimana prossima, quando le temperature saranno costrette a scendere. Che tempo farà, dunque, nella nostra amata Roma per questo week end di sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023? Gli esperti di 3Bmeteo affermano che, dopo le rapide piogge che interesseranno una parte del Lazio tra la notte e il primo mattino del 12 gennaio, dovremmo assistere una continuazione si cielo assolato su tutte le province. Per la giornata di domani, venerdì 13 gennaio, nubi alte e dense interesseranno tutta la regione, con lievi piogge sul pontino.

Meteo a Roma per il weekend

A Roma, nel dettaglio, sabato 14 gennaio il tempo sarà asciutto, sebbene con qualche nebbia, riduzioni di visibilità e nubi sparse. Durante la giornata di domenica, 15 gennaio, invece, il tempo inizierà a cambiare a causa di umide correnti che deboli piogge sparse, sopratutto nella provincia di Roma, Rieti e Viterbo. Poi, con l’inizio della settimana, lunedì 16 gennaio 2023, e piogge dovrebbero risultare un po’ più sistematiche e diffuse, e colpiranno anche le provincie di Latina e Frosinone. Infine, come anticipato ad inizio articolo, durante la prossima settimana si dovrebbe assistere ad un cambiamento del clima: tra 17 e 19 gennaio è previsto il progressivo arrivo di aria più fredda da Nord, il che potrebbe comportare un massiccio incremento del manto nevoso in appenino, a quote medio-basse anche, con l’ingresso – finalmente, per il clima – dell’inverno a pieno regime.