Meteo Weekend e Ponte del 25 aprile 2023 in Italia: ecco che tempo farà, le previsioni aggiornate

Meteo. Ci sono altre due occasioni in vista per questa primavera durante le quali si potrebbe optare per trascorrere una bella giornata all’aperto, in compagnia dei propri cari o dei propri amici. E, prima ancora, c’è il prossimo weekend, tutto da vivere. Parliamo, ovviamente del Ponte del 25 aprile e il Primo Maggio, che a Roma, grazie al famosissimo concertone è sempre un’esperienza.

Previsioni meteo in Italia, ancora pioggia e neve: ecco dove, quando e le Regioni a rischio

Meteo Weekend e Ponte del 25 aprile: cosa ci aspetta?

Tuttavia, la tradizione ci ha preparato bene: non solo la scorsa Pasquetta 2023, ma in generale i ponti in primavera non sono mai all’insegna del bel tempo. Complice, da una parte, una buona dose di sventura, e dall’altra il periodo stesso. Infatti, pur essendo ormai la Primavera entrata a pieno regime, è pur sempre una stagione di transizione, e marzo e aprile, in generale, sono da sempre contrassegnati da un meteo piuttosto sbarazzino e capriccioso. Ma vediamo insieme, nel dettaglio, come andranno le giornate di questo imminente weekend e quelle del ponte del 25 aprile, in modo da non farci cogliere impreparati. Continuate a leggere!

Meteo per sabato 22 aprile 2023

Dalla giornata di giovedì scorso, abbiamo assistito ad un forte vortice di aria fredda in scorrimento da est verso ovest, e che nella giornata di sabato prossimo si fonderà con una più vasta circolazione depressionaria presente sull’Atlantico, ma un campo di di alta pressione appena rinforzatosi alle latitudini mediterranee inibirà il loro effetto. Così, per tale ragione, il weekend inizierà all’insegna della stabilità meteorologica.

Previsioni per domenica 23 aprile 2023

Una vasta area di bassa pressione sull’Europa centro-settentrionale cercherà di guadagnare terreno verso il Mediterraneo centrale durante la giornata di domenica 23 aprile 2023. Il tutto, di conseguenza, determinerà un peggioramento del tempo, soprattutto a Nord, con diverse piogge e rovesci vari che raggiungeranno anche la Val Padana e coinvolgeranno soprattutto il settore centro-orientale.

Tendenze meteo per il ponte del 25 aprile 2023

A partire dalla giornata di lunedì 24 aprile l’anticiclone potrebbe spostare il suo baricentro sull’Europa sud-occidentale, permettendo così al fronte di instabilità di scendere e quindi raggiungere anche il Sud Italia con fenomeni piovaschi e ventosi. L’evoluzione del fronte, invece, sarà piuttosto incerta, perché tutto dipenderà dalla posizione che verrà assunta dall’anticlone. Ad ogni modo, il meteo sarà in ripresa nelle regioni settentrionali. Poi, dovremmo assistere ad un rinnovato movimento di instabilità che punta verso le Alpi nella giornata dl 25 aprile 2023, dove sarà molto più probabile assistere ad un peggioramento delle condizioni climatiche. In tutto questo, il centro-sud, in queste giornate, rimarrà esposto a passaggi instabili e temporaleschi.