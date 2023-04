Previsioni meteo in Italia, ancora pioggia e neve: ecco dove, quando e le Regioni a rischio

Sembrerebbe che l’ondata di maltempo sia giunta al termine. Purtroppo, nonostante la brevissima tregua, così non è. Gli esperti hanno previsto, infatti, che proseguiranno i rovesci temporaleschi, soprattutto al centro della giornata, ma già da domani, mercoledì 19 aprile è previsto un altro cambio dello scenario.

I meteorologi hanno previsto un’altra ondata di aria fredda

Prevista un’ondata di aria fredda proveniente dal Baltico che interesserà soprattutto le regioni settentrionali e centrali. Un quadro meteorologico ancora di forte instabilità nel quale le temperature saranno sicuramente più vicine alla media stagionale, con un calo nella giornata di giovedì soprattutto a Nord. Già nel fine settimana, però, i meteorologi annunciano un ulteriore cambiamento con un netto miglioramento e un aumento delle temperature che dovrebbero raggiungere anche i 20 gradi. Cosa dobbiamo aspettarci allora nei prossimi giorni? Andiamo a scoprirlo insieme…

Ancora pioggia e neve nei prossimi giorni

Mercoledì 19 aprile – Le regioni centrali saranno caratterizzate da un cielo poco nuvoloso, almeno nelle prime ore della giornata, con un repentino cambiamento nelle ore centrali quando sono previsti temporali soprattutto nelle zone del Centro e del Meridione; mentre a Nord i rovesci saranno isolati.

Giovedì 20 aprile – si registrerà un miglioramento con al Centro, mentre nel resto dell’Italia sono previsti precipitazioni anche intense nell’arco della giornata che andranno ad interessare, per intensità, soprattutto il Nord della Penisola e che potrebbero scendere anche nelle zone centrali nel corso della giornata. Torna la neve facendo registrare un calo delle temperature a Nord e un leggero aumento al Centro e al Sud dove i venti si faranno più intensi.

Venerdì 21 aprile – Ancora una perturbazione, la quarta del mese di aprile, interesserà la zona settentrionale dell’Italia, con precipitazioni sparse con la possibilità di isolati rovesci o temporali nel pomeriggio nelle Venezie e in Emilia Romagna, che andranno via via scemando nel corso della giornata. Al Centro-Sud, invece, sarà una giornata prevalentemente soleggiata.

Il lungo ponte del 25 aprile non sembra promettere niente di buono

Purtroppo per quanti hanno previsto di concedersi una pausa sfruttando il lungo fine settimana a ridosso del 25 aprile, il meteo non promette nulla di buono. A partire da domenica 23 aprile, infatti, è previsto il ritorno di temporali. Prima di poter godere di una certe stabilità, quest’anno, a quanto pare, c’è ancora da aspettare…