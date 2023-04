Meteo 25 aprile 2023 a Roma e nel Lazio: le previsioni, ecco che tempo farà

Il meteo in questi ultimi tempi è una variabile pazza. Pur essendo entrati, ormai a regime potremmo dire, nella stagione primaverile, c’è sempre qualche nube all’orizzonte, o vento, o un’improvviso calo delle temperature che inibisce la nostra voglia di poter uscire e godere finalmente del clima. Anche lo scorso weekend non è stato certo dei migliori sotto il profilo meteorologico, soprattutto nella città di Roma, anche se in realtà si è trattato di un trend piuttosto generalizzato.

Meteo 25 aprile Roma e Lazio: le previsioni

Ora, in vista per i prossimi giorni, c’è un altro ponte da poter sfruttare al meglio, con la speranza che il meteo possa finalmente regalarci un po’ di sole e cielo limpido. Ovviamente, parliamo dei ponti del 25 aprile e del 1 maggio. Storicamente, però, come per Pasquetta, anche queste giornata sono sempre alquanto ambigue, con nuvole e piogge sempre in agguato. Del resto, ad essere onesti, è anche normale, dal momento che marzo e aprile sono mesi di passaggio, di transizione verso quella che sarà poi la vera e propria estate. Un meteo ballerino, insomma, è piuttosto normale, così come normali potranno essere eventuali anticicloni, oppure irruzioni di aria fredda capaci di cambiare anche le temperature percepite. Ma cosa ci aspetta, dunque, quest’anno, per il 25 aprile?

Periodo di transizione: cambio di temperature repentino

Ovviamente, è ancora molto presto per fare delle previsioni accurate, tuttavia gli ultimi modelli confermano la presenza di irruzioni fredde e di tempo incerto e molto variabile soprattutto al Nord dove potrebbero verificarsi anche scrosciate di pioggia intensa con grandinate. Di fatto, dopo un abbassamento improvviso e repentino delle temperature sull’intera penisola durante questa settimana, anche il weekend del 25 aprile potrebbe mantenere questa tendenza, con ogni probabilità.

Previsioni meteo per il 25 aprile: che tempo farà?

Dopo un abbassamento repentino delle temperature su tutta la penisola nel corso di questa settimana, il weekend immediatamente precedente al 25 aprile potrebbe mantenere questa tendenza – ricordiamo che quest’anno la Liberazione cade di martedì. Dunque, cercate sin da ora di costruire un piano b, magari in caso di pioggia, in modo da lasciarvi cogliere impreparati. Nel corso dei prossimi giorni, ad ogni modo, vi forniremo dettagli più specifici sul meteo e sulle temperature.