Previsioni meteo 25 aprile 2023 in Italia, dal sole ai temporali: che tempo farà per il Ponte

Sarà un 25 Aprile 2023 dalle previsioni meteo pazzerelle, considerato come su tutto il territorio si divideranno giornate di pieno sole e addirittura forti acquazzoni. A preoccupare sono soprattutto i temporali, che potrebbero guastare l’imminente ponte legato alla Festa della Liberazione italiana. Tanti italiani, infatti, che volevano provare la prima giornata di mare (almeno a Ostia) potrebbero invece ritrovarsi a fare i conti con l’ombrello, invece di provare un accenno di abbronzatura in riva al mare.

Un meteo imprevedibile per il 25 Aprile

Chi potrebbe trovare un meteo tranquillo, quindi con sole e l’assenza di rovesci, per una volta potrebbe essere il Nord Italia. Infatti, temperatura e tempo dovrebbero cambiare totalmente rotta in confronto alle ultime 24 ore, fatte di pesanti rovesci e un insolito ritorno del freddo invernale. A portare via i nuvoloni, sarebbe l’anticiclone proveniente da Ovest: proprio questo fenomeno atmosferico, dovrebbe essere capace di far arrivare il sole in gran parte d’Italia. Un bel tempo che potrebbe partire già domani per questo fine settimana, in zone soleggiate che dovrebbero rimanere tali almeno fino alla Festa della Liberazione.

Il sole dovrebbe illuminare il Nord Italia e le zone del Mezzogiorno, comportando anche un rialzo delle temperature: si attesta, infatti, come la temperatura giornaliera dovrebbe attestarsi intorno ai 24 gradi. Già domani, potremmo trovare la perfetta giornata di sole per avvicinarci al mare o fare una bella gita fuori porta. I problemi potrebbero arrivare da domenica, quando diversi rovesci potrebbero abbattersi sulla Penisola italiana. Sono previste delle piogge soprattutto nelle ore del pomeriggio, con le zone interessate che dovrebbero essere quelle del Nord Italia. La pioggia potrebbe toccare in particolare le zone del Veneto, Il Friuli-Venezia Giulia e la Lombardia. Non si esclude la neve, ma solo in quelle località sopra i 1.600 metri dal livello del mare: un’ipotesi che garantirebbe l’ultima settimana bianca dell’anno.