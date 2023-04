Previsioni meteo 25 aprile 2023 in Italia: che tempo farà

Che tempo ci sarà il 25 aprile? Considerando la giornata di festa e, dunque, la possibilità di staccare la spina dai quotidiani impegni lavorativi, la domanda appare quanto mai stringente. Infatti, non sono pochi coloro che ne approfitteranno per fare una bella gita fuori porta o ancora, chi si concederà una mini vacanza. Tuttavia, in linea con l’andamento delle ultime settimane, anche per il 25 aprile la fase di meteo altalenante proseguirà. Diverse infatti le regioni che saranno interessate dalle precipitazioni a causa di imponenti movimenti atmosferici, in gergo tecnico definiti “scambi meridiani”.

Previsioni meteo in Italia, ancora pioggia e neve: ecco dove, quando e le Regioni a rischio

Le previsioni meteo in Italia per il ponte festivo del 25 aprile

Se il ponte festivo del 25 aprile si aprirà nella giornata di sabato 22 e sarà caratterizzato da un tempo stabile e soleggiato su buona parte dei settori, nella seconda parte della giornata di domenica invece l’ingresso di correnti di aria più fredda ed instabili provocherà una prima manifestazione temporalesca a carico, prevalentemente, delle regioni settentrionali della Penisola. Sarà questo il preludio di un ben più marcato peggioramento atteso all’apertura della prossima settimana. Infatti, da lunedì 24 una profonda depressione presente sulla Penisola scandinava piloterà correnti di aria fredde ed instabili di origine polare fino verso il cuore dell’Europa e, come spesso accade con tali configurazioni metereologiche, le masse d’aria concluderanno il loro viaggio “tuffandosi” nel bacino del Mediterraneo e dando vita alla formazione di un ciclone che, anche per la giornata del 25 aprile, darà adito ad una certa instabilità.

Le zone a rischio precipitazioni

Condizioni quelle suddette che favoriranno lo scoppio di temporali. Ecco i territori maggiormente a rischio precipitazioni: le zone del nord est e quelle del centro sud, dove non si esclude la possibilità di fenomeni anche localmente molto intensi, come ad esempio, grandinate e forti raffiche di vento. Nella giornata della Liberazione, il prossimo 25 aprile, ancora una residua instabilità si registrerà poi sull’arco alpino centro orientale e sulla Calabria, dove potranno aver luogo le ultime piogge.