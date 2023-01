Previsioni meteo in Italia, quando arriva la neve? Ecco dove, da domenica 15 gennaio 2023 cambia tutto

Previsioni meteo. Una stagione anomala quella in corso, che è iniziata proprio nei mesi scorsi:l’estate 2022 è stata la più calda nella storia d’Europa, e in Italia soprattutto le conseguenze si sono sentite: caldo torrido, siccità, agricoltura in sofferenza. Insomma, l’emergenza climatica inizia a farsi sentire. Anche l’autunno non ha scherzato, con temperature ben al di sopra della media tradizionale e anche l’inverno sembra essere iniziato con lo stesso piede. Tuttavia, le previsioni meteo ci dicono che ci sarà ancora qualche giorno di tempo mite, ma poi l’inverno, quello vero, arriverà anche Italia, con freddo e neve a volontà. Ma quando? Gli esperti informano che i cambiamenti netti saranno previsti per domenica 15 gennaio 2023, quindi tra qualche giorno. Vediamo il dettaglio!

Estate 2022, è stata la più calda della storia in Europa: i dati

Previsioni meteo, quando tornano maltempo e freddo in Italia

Dunque, la giornata di domenica prossima, 15 gennaio 2023, potrebbe essere la data della prima svolta verso un cambio di stagione improvviso. Stando alle previsioni trasmesse da Lorenzo Tedici, meteorologo de www.ilmeteo.it, dopo qualche battuta di pioggia attesa tra questa sera e domani, la rimonta dell’anticiclone avrà vita breve. Proprio a partire da domenica 15 gennaio potrebbe esserci un possibile cambio di stagione con nevicate su Alpi e Appennini. Nel fine settimana, inoltre, è atteso anche il ritiro dell’Anticiclone delle Azzorre in pieno Atlantico. Da qui, in sostanza, le correnti polari marittime dal Mare del Nord potrebbero virare bruscamente verso il Sud del mondo.

Meteo: il dettaglio nel Bel Paese

In attesa del freddo tanto atteso – ma non troppo – che però deve ancora arrivare, ci aspetta in questi giorni ancora qualche giornata ”anomala”, tendenzialmente autunnale, con massime che sfioreranno i 15 gradi in buona parte dell’Italia. Nello specifico, il tempo in questi giorni sarà in prevalenza sereno con punte di 17 gradi in Sardegna, Sicilia e Calabria. A partire da questa sera, poi, una veloce perturbazione porterà qualche piovasco al Nord, ma anche in Toscana. Nella notte, poi, le piogge interesseranno le regioni centrali. Ancora qualche abbozzo di neve anche al Sud per la giornata di domani, con fiocchi che cadranno sui 1200 metri tra Abruzzo e dorsale meridionale.