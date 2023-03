Previsioni meteo in Italia, tornano freddo e neve: ecco quando, le Regioni a rischio

Previsioni meteo Italia. Siamo da qualche giorno entrati finalmente nella buona stagione. Uno dei periodi più belli dell’anno, dove tutto inizia a fiorire e a rinascere: lo scorso 21 marzo, infatti, è ufficialmente iniziata la Primavera, almeno sul calendario. Perché entri pienamente a regime, poi, c’è bisogno, forse, di ancora qualche settimana, soprattutto per poter vedere finalmente sole e temperature gradevoli in grado di farci abbandonare l’idea dei cappotti. Ma come sarà il meteo in questi giorni? Ecco il dettaglio.

Allerta meteo a Roma e nel Lazio lunedì 27 marzo 2023: bomba d’acqua sulla Capitale, le previsioni di oggi

Previsioni meteo Italia: cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Per questo prossimo fine settimana, diciamolo sin da subito, è atteso sul nostro Paese un netto peggioramento delle condizioni meteo con pioggia, vento e anche nevi sulle Alpi. Un cambiamento brusco rispetto alla scorsa settimana che ci darà l’impressione di essere ritornati nuovamente nel pieno inverno. Ma tranquilli, perché si tratterà di una delle ultime perturbazioni invernali prima di entrare a pieno regime nella Primavera e nella bella stagione. La notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo, inoltre, siamo passati all’ora legale, con le lancette che alle ore 2 dovranno essere messe in avanti di 60 minuti. Il cambiamento ci ha fatto guadagnare un’ora di luce in più e, ovviamente, con tutti benefici relativi, come ad esempio il risparmio energetico. Ma l’universo è in equilibrio, e per compensare questo vantaggio, ecco che ci regala in questi giorni l’arrivo sul nostro paese di una perturbazione dalla Scandinavia che porterà freddo, pioggia e neve per le prossime giornate. Un ribaltone termico considerevole, con le temperature minime che n Pianura Padana potranno scendere anche sotto zero. Senza contare gli episodi temporaleschi improvvisi, come ad esempio la bomba d’acqua di questa mattina sulla città di Roma, che ha mandato il traffico in tilt, così come la neve sulle Alpi oltre i 1.000 metri e gli Appennini oltre i 500 per la gioia di tutti gli sciatori.

Il meteo per lunedì 27 e martedì 28 marzo

Per la giornata di oggi, infatti, sono previste ore a ”stampo invernale” in molte regioni, soprattutto nella sezione del Centro-Sud, mentre in Appennino la quota tenderà ad abbassarsi velocemente a fine giornata. Per domani, invece, martedì 28 marzo 2023, la perturbazione abbandonerà velocemente il Sud Italia, sebbene in queste zone insisteranno o forti e freddi venti di Tramontana. Anche per le regioni di nord-ovest, nessuna buona notizia: venti secchi di Foehn e, con il graduale aumento termico continua anche il rischio siccità. Ci saranno le ultime precipitazioni prima dell’alba, principalmente tra Abruzzo e Molise, ma anche su Puglia centro-settentrionale e Calabria tirrenica. Nel resto del Paese, infine, cielo sereno o poco nuvoloso sin dal mattino.