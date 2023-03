Previsioni meteo Italia, dalla Domenica delle Palme tornano freddo e neve: le Regioni a rischio. Per la Santa Pasqua, si prevede un weekend in balia di freddo e addirittura neve in alcune zone della Penisola. Ci sarà anche una graduale diminuzione delle temperature, in prossimità della Domenica delle Palme. C’è da chiedersi allora: sarà l’ultimo colpo d’inverno sulle nostre Regioni? Vedendo la grandine a Roma di pochi giorni fa, la primavera sembra sempre distanze.

Il freddo torna in Italia, ecco cosa dicono le previsioni meteo

Da domenica, su tutta l’Italia si risentirà un forte freddo. Una dinamica che non rimarrà concisa a questo weekend, ma si dilungherà per tutta la settimana. Insomma, pronti a tirare fuori nuovamente le giacche a vento e soprattutto le felpe, perché la temperatura si abbasserà di minimo altri 3 gradi con il passare dei giorni. Un crollo climatico che, purtroppo, reggerà fino alle porte di Pasqua, mettendo a rischio anche i famosi pic-nic di Pasquetta.

Ma alcune regioni italiane faranno eccezione. In questo senso, vedremo un rialzo delle temperature nelle isole. In Sardegna si toccheranno i 28 gradi, mentre in Sicilia dovremmo arrivare oltre i 25 gradi. Un clima che, in maniera quasi scontata, riporterà i cittadini al mare sulle bellissime coste di questi due territori. Tra Roma e Napoli, potremmo trovare un giovedì caldo e soleggiato, con crolli del tempo a partire da venerdì. Nubi invece sopra il territorio della Toscana, con nuvole più intense nella zona dell’Emilia Romagna.

Il brutto tempo soprattutto al Nord

Le piogge forti si faranno sentire soprattutto al Nord. Nel mirino troviamo regioni come la Liguria, il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Lombardia. Ma il maltempo, indipendentemente dalla posizione, colpirà tutta la zona delle Alpi indistintamente. Dopo la Domenica di Pasqua, su tutto lo Stivale dovrebbe riscaldarsi la temperatura, con una graduale apertura alle giornate primaverili.