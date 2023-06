Previsioni meteo Roma: piogge e temporali a San Pietro e Paolo, salvo il weekend

L’estate tarda ad arrivare nella Capitale e così, dopo le prime schiarite, le temperature scendono di nuovo spaccando il ponte lungo del 29 giugno tra piogge e timidi soli.

A contribuire sicuramente un vortice di bassa pressione nei pressi dell’Islanda, che secondo i metereologi da venerdì porterà aria fredda di matrice polare verso l’Italia. Nel weekend ci sarà un margine di miglioramento delle temperature, restituendo ai romani qualche giorno di break dal maltempo.

San Pietro e Paolo sotto la pioggia

Il 29 giugno i romani dovranno tirar fuori dal guardaroba ancora una volta k-way e ombrello, perché secondo le previsioni, già da questo giovedì assisteremo a condizioni meteo instabili, temporali e piogge, rovinando le festività dei Santi Patroni.

Salvi dal maltempo il 1° e 2 luglio

Del ponte lungo rimarranno esclusi dal maltempo che si abbatte sulla Capitale il sabato e la domenica, lasciando quantomeno asciutta la città. Sorti ancora avverse invece per il resto del Lazio, soprattutto durante la mattinata di sabato 1° luglio, quando sono previsti temporali su alto e basso Lazio. La situazione dovrebbe migliorare però col passare delle ore.

Le previsioni saranno funeste nella Regione anche domenica, col rischio di piogge nelle ore mattutine e precipitazioni pomeridiane. Si salva invece la domenica a Roma, quando il sole splenderà ovunque, anche se qualche nube farà capolino nel tardo pomeriggio, chiudendo il weekend con qualche leggero piovasco in fine serata.

Le condizioni del 29 giugno per il resto d’Italia

Il vortice di pressione dall’Islanda, che colpirà soprattutto l’Europa occidentale, partendo dalla Francia, avrà ripercussioni negative soprattuto al Nord Italia e non esimerà comunque il Sud.

A partire da sabato, la nuvolosità irregolare coinvolgerà in particolar modo Liguria, Alpi occidentali e il medio alto Piemonte con nubi e piovaschi, che si trasformeranno in veri e propri temporali nel pomeriggio sulle Alpi e in Liguria e grandinate notturne tra Piemonte, Lombardia e Liguria.

Coperto anche il Centro, nell’area tirrenica, mentre l’Adriatico godrà di un clima più soleggiato. Non si salveranno dal maltempo anche l’Appennino, con qualche temporale isolato, e l’alta Toscana durante la notte.

Il Sud potrà godere di previsioni vagamente migliori, con cielo sereno o leggeri piovaschi pomeridiani sull’Appennino, sebbene le temperature tenderanno comunque a scendere, caratterizzate da venti deboli a Est e Nord.