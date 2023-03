Previsioni meteo sabato 18 e domenica 19 marzo 2023: che tempo farà. Sarà un meteo pazzerello questo fine settimana di marzo. Aspettiamoci infatti mattinate fredde e da giacca a vento, con le giornate che si aggiusteranno solo con il passare delle ore. In tal senso, da mezzogiorno e per tutto il pomeriggio, verremo accarezzati dal sole e delle bellissime giornate, che probabilmente ci faranno levare anche i giacconi nelle ore del primo pomeriggio.

Le previsioni meteo a Roma per questo fine settimana

L’anticiclone africano è destinato a portarci belle giornate, contrastando del tutto il freddo proveniente dalle coste atlantiche. Secondo gli esperti di Meteo.it, dobbiamo aspettarci delle belle giornate per i prossimi giorni. Se non sarà questo fine settimana, con nuvole su Roma per questo sabato e domenica, il cielo potrebbe magicamente aprirsi da lunedì e introdurci nella tanto attesa stagione primaverile, che potrebbe richiamare i primi tiepidi caldi di stagione.

Dovrebbero essere finiti i venti di burrasca, che in compenso hanno ripulito l’area delle nostre città balneari. Dovrebbe calmarsi il vento, in ultimi scossoni previsti fino a domenica in qualche città italiana come Roma. Da Nord, almeno la mattina, dovremo fare i conti con temperature fredde che scendono. Nelle zone del Centro-Nord, è plausibile che le temperature possano toccare anche gli 0 gradi, ma con il proseguire delle giornate la temperatura si aggiusterà.

Il caldo africano, comunque, spingerà verso l’Italia. Anzi, dovrebbe essere capace di coprire non solo la nostra Penisola, ma anche quei territori a Est fino alla Bielorussia. Non è un caso come sulle coste dell’Adriatico, sia la parte italiana che balcanica, si possa tornare ad avere un bel tempo che riapre, seppur timidamente, la stagione balneare, anche per un pò di riposo sul lettino prendere un caffè nella nostra spiaggia preferite. Quindi preparatevi al relax in riva al mare.