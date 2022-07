Meteo weekend in Italia: le previsioni per sabato 9 e domenica 10 luglio 2022

Dopo il caldo ‘afoso’ e l’anticiclone Caronte, che ha invaso l’Italia per settimane, ora forse gli italiani possono tirare un sospiro di sollievo perché sta per arrivare una piccola pausa dalle temperature torride. E il prossimo weekend, quello di sabato 9 e domenica 10 luglio, potrebbe essere finalmente diverso da tutti gli altri: con il caldo sì, ma senza esagerare.

Che tempo farà in Italia sabato 9 luglio 2022?

Come spiegano gli esperti de Ilmeteo.it, entro la fine della prima decade di luglio ci sarà un vero cambio di ‘scenario’. Questo perché tornerà l’anticiclone delle Azzorre, che almeno per un po’ ci farà ‘respirare’. Sabato 9 luglio, infatti, il tempo sarà stabile, soleggiato, ma le temperature saranno in linea con le medie stagionali: niente afa, insomma. Al sud, proseguono i metereologici, ci sarà una vivace ventilazione dai quadranti settentrionali, ma sono previsti anche brevi rovesci in Puglia.

Le previsioni per domenica

Sulla stessa linea di sabato anche la giornata di domenica, sempre con l’alta pressione delle Azzorre. Ci sarà il sole, le temperature saranno in linea con il periodo, con punte massime intorno ai 28/30°C nelle località del Centro Nord. In aumento, invece, le temperature sulle due isole, soprattutto durante le ore più calde dove si potranno sfiorare i 32°C. Niente, però, in confronto al clima di questi giorni quando il termometro ha superato addirittura i 40°C.