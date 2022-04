Metro B, arriva la fermata “Colosseo Quadrato”

Da tempo qualcuno si chiede, senza risposta, perché quando si prende la metro B a piazzale di Val Fiorita, di fronte al Colosseo Quadrato, la scritta della stazione sia “Eur Magliana“. Probabilmente per trovare spiegazioni bisogna tornare indietro al 1996, quando però ancora il prefisso Eur neanche esisteva. Sicuramente qualcosa non torna ma, i consiglieri del Pd del IX, hanno intenzione di correggere “l’errore”. Per questo, hanno condiviso un sondaggio affinché si possa cambiare il nome della fermata.

Leggi anche: “Prof per favore non ci interroghi”: studenti fanno una torta al prof per evitare un 3 in Italiano

Metro b “Colosseo Quadrato”

Su Whatsapp e altri social network sta girando un sondaggio a cui hanno partecipato oltre 800 persone. La scelta della condivisione del modulo è stata lanciata dai consiglieri Luca Bedoni e Francesca Romana Vecchio. Sostanzialmente quello che si chiede è di fare una scelta tra cinque opzioni per il possibile nuovo nome della fermata “Eur Magliana“. La maggior parte dei partecipanti ha espresso la proprio preferenza per il nome “Colosseo Quadrato”.

La consigliera Pd Francesca Romana Vecchio ha spiegato che l’iniziativa ha come obiettivo quello di “rilanciare il turismo all’Eur, attirando sia gli stranieri sia gli stessi romani”.