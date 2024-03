Mezza maratona di Roma 2024: percorso, strade chiuse e viabilità

La mezza maratona di Roma prende forma. L’evento annovera ogni anno centinaia di migliaia di atleti: come cambia la mobilità.

Anche nel 2024 la mezza maratona di Roma è realtà. Ogni anno centinaia di migliaia di atleti e appassionati si cimentano per oltre 21.000 chilometri cercando di migliorare le proprie prestazioni. Regione Lazio e Roma Capitale sono ben liete di rinnovare l’invito ogni anno perchè fare sport vuol dire anche favorire l’inclusione sociale.

Una possibilità che non sempre è concessa, ma se l’attività fisica è fatta con passione e responsabilità i risultati arrivano. Anche in maniera ottimale. Correre implica anche una serie di controlli fisici che determinano una continua analisi e relativa interpretazione della situazione organica.

Mezza maratona di Roma al via: il programma dell’evento

Tradotto: ogni maratona, mezza o integrale, porta con sé una serie di esami da effettuare per controllare la situazione. Mens sana in corpore sano non era soltanto un detto latino, ma una filosofia di vita che in molti – ogni anno di più – cercano di applicare. Quel che conta è arrivare preparati: non c’è competizione, ma non è un appuntamento qualsiasi: un po’ di mordente resta.

Allora quello che bisogna fare è cercare di affrontare al meglio dal punto di vista fisico e mentale il percorso. Conta la performance, non il risultato. A proposito di percorso, ci sono alcune novità rispetto alla mobilità. L’evento si terrà domenica 3 marzo e la viabilità subirà qualche piccola modifica: da sabato 2, a partire dalla sera, sarà chiusa al traffico via Cristoforo Colombo.

Come cambia la mobilità

Direzione Ostia, nel tratto compreso tra viale Europa e viale dell’Oceano Pacifico. Il raduno degli atleti, invece, si terrà la mattina dopo a partire dalle 7.00. Appuntamento via Colombo, altezza viale America.

Alle 13.30 è prevista la fine della manifestazione sportiva, due ore più tardi sarà terminato lo smontaggio delle strutture preposte con il relativo ripristino della mobilità. Le linee di tram e bus disponibili sono sul sito di Roma Capitale o sull’app ufficiale dell’Atac. La mezza maratona di Roma gode anche dei canali social ufficiali dove, oltre alle informazioni, sarà possibile ritrovare gli scatti della mattinata.