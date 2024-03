Aeroporto Fiumicino, 370 assunzioni immediate: posizioni aperte e come candidarsi

Assunzioni all’aeroporto di Fiumicino, nuove opportunità di lavoro all’interno del principale scalo della Capitale. Vediamo tutte le novità.

La crisi dettata dalla pandemia da Covid-19 è ormai alle spalle. Al netto del comunque difficile contesto internazionale, come per le guerre in Russia e Ucraina nonché per le tensioni in Israele, i numeri certificano il superamento delle difficoltà dovute alle limitazioni degli spostamenti tra uno Stato e l’altro: parliamo di voli e della mobilitazione quotidiana dei passeggeri che ogni giorno transitano, o meglio sono tornati a transitare, all‘Aeroporto di Fiumicino. Di pari passi c’è il mercato del lavoro: si cercano dipendenti in molteplici settori da inserire in tutto l’indotto dello scalo Leonardo Da Vinci.

Offerte di lavoro all’Aeroporto di Fiumicino: posizioni ricercate

Per quanto riguarda le offerte di lavoro la gestione dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci è, com’è noto, di ADR, ovvero Aeroporti di Roma. Non di rado poi offerte di lavoro arrivano anche anche da parti terze, indirettamente, mediante le agenzie per il lavoro. Cerchiamo dunque di capire tutte le offerte di lavoro disponibili in questo momento: complessivamente parliamo di circa 370 assunzioni ma il numero è puramente indicativo considerando il costante aggiornamento delle offerte di lavoro.

Lavorare all’Aeroporto Leonardo da Vinci: le posizioni ricercate da ADR

Partiamo dagli annunci di ricerca di personale predisposti direttamente da ADR. Chiaramente, anche in questo caso specifico, l’elenco è in continuo aggiornamento (tutti i dettagli a questo link https://jobs.adr.it/) pertanto segnaliamo in questa sede le più recenti. Offerte in questo senso si registrano anche nel settore della sicurezza della manutenzione di vario tipo. Accanto ad ogni annuncio abbiamo indicato la data di pubblicazione.

Senior traffic engineer – 28/02

Specialista Manutenzione Impianti Elettromeccanici – 28/02

Responsabile Customer Experience Projects 27/02/2024

Professional Pianificazione Airside 22/02/2024

Project Manager manutenzione impianti idrici 19/02/2024

Personale addetto ai controlli di sicurezza 15/02/2024

Progettista Strutturista Geotecnico 12/02/2024

IT Application Maintenance Specialist 12/02/2024

IT Specialist Service Control Room 12/02/2024

Capo Progetto Infrastrutture stradali e aeroportuali 12/02

Offerte di lavoro Manpower Fiumicino

Tra le principali agenzie per il lavoro che si occupano della selezione di personale per lo scalo aeroportuale c’è ad esempio la Manpower. Anche in questo caso sono diverse le posizioni ricercate*: si parte dalla ristorazione (in vari settori, dal catering ai ristoranti), agli addetti alla sicurezza, fino al comparto della manutenzione. Tra i requisiti, che variano a seconda della tipologia di lavoro ovviamente, anche il solo diploma. Di seguito qualche esempio:

Impiantista elettrico: 10 posizioni aperte, data annuncio 28/02 febbraio (full-time)

Addetto Catering Aereo: 10 posizioni aperte, data annuncio 8 febbraio 2024 (full-time)

Addetto catering aeroportuale: 100 posizioni ricercate, data annuncio 26 febbraio 2024 (full-time)

Magazziniere Aeroportuale: 20 posizioni ricercate, data annuncio 12 febbraio 2024 (full-time)

Addetto al banco del Bar: 10 posizioni ricercate, data annuncio 28 febbraio 2024 (full-time)

Autista C e CQC: 25 posti, data annuncio 26 febbraio 2024 (full time)

Assistente check-in Aeroportuale: 5 posti, data annuncio 2 febbraio (full time)

*Per tutte le offerte visita il link https://www.manpower.it/it/trova-lavoro/citta/fiumicino

Offerte di lavoro Fiumicino Adecco

Recente è anche l’annuncio pubblicato da Adecco altra agenzia di lavoro. In particolare si selezionano 100 Addetti al Check-in, che si dovranno occupare dell’accoglienza dei passeggeri durante tutte le fasi di imbarco e sbarco. Viene richiesta la possibilità di lavorare su turni (part time) anche di notte.