Nuovo record storico per l’aeroporto di Fiumicino, da far invidia ai maggiori concorrenti internazionali

Fiumicino, nuovo record per l’aeroporto di riferimento della Capitale. I livelli di intesa e affluenza sono tornati a prima della pandemia.

197 milioni di passeggeri. Questo è il numero da cui ripartire per l’Italia. Il Paese è tornato a volare: se l’economia ancora fatica, il resto delle attività sta trovando un po’ di sollievo. Tradotto: la congiuntura c’è ma le persone non rinunciano a vivere e a volare. La situazione a oggi è nettamente migliorata.

Un recente studio statistico conferma che l’Italia ha ritrovato il traffico aeroportuale dei livelli pre-pandemici. Ogni cosa si è rimessa in moto ed è tutto a posto. O meglio, quasi tutto: i servizi sembrano essere pronti e a disposizione, ma i livelli di accoglienza sono ancora da migliorare.

Fiumicino beffa la concorrenza

L’aeroporto della Capitale ad esempio è fra quelli con più traffico di persone, ma Fiumicino – a differenza di Ciampino, più piccolo e contenuto – è anche tra gli scali più stressanti d’Europa. All’ottavo posto secondo uno studio britannico. Essere in una posizione del genere sicuramente deve far riflettere.

Per questo Roma nell’ultimo periodo ha migliorato i servizi presenti nella struttura aeroportuale: non ultime le scelte relative alle lounge da accostare ai diversi gate. Sale d’attesa – per usare un eufemismo – confortevoli e lussuose con tanto di Wi-Fi e non solo. C’è tutto. Persino l’adeguato accompagnamento.

I numeri parlano chiaro

Se non è un punto di ripartenza questo, poco ci manca. Le hostess e gli steward sono sempre disponibili e presenti per qualsiasi evenienza. Una vera e propria certezza che si associa a tutto il resto. Anche questo fa sì che Roma Fiumicino sia il primo scalo italiano per affluenza (40milioni) dopo Malpensa che si ferma al secondo posto con 26,1 milioni di unità calcolate.

Una ricorsa che non è una competizione, ma un punto fermo da cui ripartire. La Capitale le cose le sa fare e anche bene. Non serve altro che impegno, condivisione e responsabilità. Parole recepite alla lettera, infatti Fiumicino resta l’aeroporto più cercato e frequentato dello Stivale. Allora buon decollo a tutti, la Città Eterna ha spiccato il volo.