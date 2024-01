Nuova lounge (nascosta) all’aeroporto di Fiumicino: come trovarla

Aeroporto di Fiumicino, tutto rinnovato. La nuova lounge rende ogni particolare più all’avanguardia: dove trovare l’ala extralusso.

Aeroporto di Fiumicino, continua l’opera di rinnovamento del centro più importante della Capitale per quanto riguarda i voli di partenza e arrivo da tutte le destinazioni. In alternativa c’è anche Ciampino, ma non ha nulla a che vedere con quello che propone il principale aeroporto per capienza e possibilità.

Questo significa anche confrontarsi con l’internazionalità: Fiumicino è stato annoverato come uno fra gli aeroporti più stressanti in circolazione. Un dato che ha fatto riflettere: capienza sì, ma a quale prezzo? La risposta l’hanno data gli addetti ai lavori che offrono non solo servizi, ma anche comfort all’altezza.

Nuova lounge a Fiumicino

Di recente, infatti, è stata inaugurata la nuova lounge nella struttura. Cosa sono le lounge? Delle stanze, vere e proprie aree relax, in cui è possibile confrontarsi o prendersi del tempo per sé. Sono gratuite in business class, a pagamento per gli altri: il tariffario corrisponde a 40 euro per gli adulti e 15 euro per bambini sopra i due anni. Sotto è gratis, ma la permanenza dev’essere massimo di 3 ore. Dentro queste stanze c’è un ricco buffet, i divani relax.

Televisori, area funzionale con spazio Wi-Fi e la possibilità di isolarsi in attesa del proprio volo. Ideale per lunghi tratti o semplicemente per chi ha voglia di attendere senza doversi chiedere cosa fare o come spendere il proprio tempo. Lì dentro c’è tutto o quasi, importante per coloro che devono viaggiare per lavoro.

Dove trovarla

Anche chi si muove per svago comunque può provare l’ebbrezza di una lunghe completamente rinnovata al pari degli aeroporti di Londra, Amsterdam e Parigi. Si trova nella nuova area T3, sufficiente per accelerare i tempi di imbarco oppure per gestire gli intervalli in maniera diversa. Fiumicino fa un passo avanti verso il futuro. Anche grazie al potere del lusso con l’aiuto della comfort zone da cui molti faticano ad uscire. Da oggi sarà possibile persino aspettare con la giusta tranquillità.