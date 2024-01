Ostia, stretta contro lo spaccio: arrestati 3 pusher in poche ore

Duecentotrenta grammi di sostanze stupefacenti – tra cocaina, hashish e marijuana – sequestrati, circa 600 euro requisiti. E’ lotta allo spaccio a Ostia. La polizia ha arrestato, nel giro di poche ore, tre persone sospettate di aver nascosto sostanze stupefacenti per poi spacciarle in seguito. Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa è successo.

Sempre alta l’attenzione della polizia nei confronti dei reati inerenti gli stupefacenti: 3 le persone arrestate, in tre diverse circostanze, per aver nascosto, per poi spacciarle, sostanze stupefacenti.

Cosa è successo a Ostia

L’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un 28enne colombiano che, a bordo di un monopattino, sembrava girare senza meta per le strade di Ostia. Poco dopo, un uomo fermo sul marciapiede, è stato raggiunto dal ragazzo a bordo del mezzo, che gli ha consegnato una bustina di plastica contenente una sostanza di colore scuro in cambio di 60 euro. Gli agenti hanno così fermato i due uomini che avevano tentato di darsi alla fuga.

I militari li hanno perquisiti e hanno trovato il 28enne in possesso di diverse bustine contenenti circa 51 grammi di hashish e 140 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Sono state sequestrate la sostanza e il denaro. L’uomo è stato arrestato.

Altri due arresti

Nella stessa giornata altre due persone sono state arrestate per droga. Nello specifico, nella zona di Acilia, i poliziotti hanno arrestato un 22enne romano poiché, durante una perquisizione presso il proprio domicilio, è stato trovato in possesso di 400 euro in contanti e di circa 80 grammi di cocaina. Ancora, nella zona di Dragona, gli agenti hanno arrestato un 34enne albanese che, dopo una breve fuga per evitare il controllo, è stato raggiunto e trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi. Pertanto, il 34enne è stato arrestato.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.