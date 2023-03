Mezza maratona Roma Ostia 2023: chi ha vinto, risultati e classifica finale

Si corre oggi, domenica 5 marzo 2023, la mezza maratona Roma Ostia. Un percorso veloce, adrenalinico, per 21km totali che dall’Eur porterà i partecipanti al mare di Ostia. Lo scorso anno, lo ricordiamo, alla Roma Ostia era stato realizzato il secondo tempo al mondo maschile e il sesto tempo di sempre nella storia, confermandosi la mezza più veloce di sempre su suolo italiano con ben sei atleti scesi sotto l’ora. Primo all’arrivo era stato il keniota Sebatian Kirimu Sawe (58’02”) e tra le donne Irene Kimais (1h06’03”). Ma chi sarà quest’anno l’atleta ad ottenere il miglior tempo e a vincere così la corsa?

Chi ha vinto la mezza maratona Roma Ostia 2023: primo Kipkembosai Isaac

Kipkembosai Isaac (Kenya) vince la 48ª edizione della Telepass RomaOstia Half Marathon! Sul podio Kimutai Wesley secondo in 59’47 e BIKILA TADESETAKELE chiude al terzo posto in 59’56. Per quanto riguarda il podio femminile: TUITOEK DORCAS chiude in 1h06’21”, seguita da SALPETER LONAH con il tempo di 1h06’56 e MASAI MAGDALYNE in 1h07’07”. Qui potete seguire la diretta della corsa.

Classifica finale Roma Ostia Half Marathon 2023

Ricordiamo che la partenza degli atleti è stata ad “ondate” – la prima delle quali alle 9.00 – per consentire a tutti di correre al proprio ritmo senza impedimenti. La classifica finale verrà stilata infatti secondo il tempo di percorrenza effettivo e “real time” di ciascun atleta con la contestuale rilevazione cronometrica parziale al 5°, al 10° e al 15° chilometro. Il tempo massimo per poter concludere la gara è stato fissato in 3 ore e 30 minuti. A questo link la classifica completa con tutti i risultati aggiornati in tempo reale: dal menù è possibile selezionare la classifica generale oppure suddividere la graduatoria per categoria (maschile o femminile).

Classifica generale mezza maratona Roma Ostia 2023

Classifica generale Roma Ostia Half Marathon Femminile, chi ha vinto

Risultati ‘maratonina’ Roma Ostia 2023, il piazzamento degli italiani

Diamo uno sguardo ai risultati ottenuti dagli italiani in questa 48esima edizione della mezza maratona Roma Ostia. EL FATHAOUI YASSINE è il primo degli italiani e si piazza al settimo posto. Subito dopo MEUCCI DANIELE, ottavo. Quindi FONTANA MICHELE undicesimo. Tra le donne invece YAREMCHUK SOFIIA (quinta), TUCCITTO ALESSIA (settima) e SOMMI GIULIA (ottava).

Il percorso 2023 della Roma Ostia

Vediamo intanto qual è stato il percorso che hanno intrapreso gli atleti iscritti alla gara, oltre 9.000. La partenza è stata fissata sulla Via Cristoforo Colombo – contromano di fronte al PalaEur – all’altezza di viale dell’Umanesimo. Dopo essere passati sul suggestivo ponte del Laghetto dell’Eur il percorso ha svoltato a sinistra per Viale Europa ed è arrivato in Viale dell’Umanesimo, quindi in Via del Ciclismo e in Via della Tecnica e ancora a Largo Ataturk per poi incrociare ai 1.500 metri Viale Tupini. Successivamente gli atleti hanno percorso Via dei Primati Sportivi, il lungo viale dell’Oceano Pacifico fino ad incrociare la Colombo (qui siamo oltre i 4 km) per correre verso il mare di Ostia per il traguardo finale.

