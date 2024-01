“Miracolo” a Roma: colf cade dal quinto piano, non rischia la vita

Roma, scampato pericolo per una 67enne che cade dal quinto piano. Stava facendo le pulizie a piazza San Silvestro: non è in pericolo di vita.

Roma, scampato pericolo per una signora di 67 anni che stava facendo le pulizie al quinto piano di un edificio a pochi passi da piazza San Silvestro. Precisamente in via del Pozzetto. Nei pressi della Chiesa dei Santi Claudio e Andrea. La donna cade inavvertitamente dal quinto piano. Un bel volo che però non mette la donna in pericolo di vita.

Un vero e proprio miracolo che però non esime le autorità dal verificare le condizioni di sicurezza. La domanda è sempre la stessa: com’è stato possibile? Qual è la situazione relativa a questo tipo di abitazioni? Le domande si susseguono consapevoli che incidenti di questo tipo succedono, ma occorre capire da dove ripartire.

Colf cade dal quinto piano, salva per miracolo: le condizioni della donna

La signora stava svolgendo il proprio lavoro: parlare di svista può essere una prima supposizione, ma dietro deve esserci dell’altro. Altrimenti ogni tipo di incidente domestico potrebbe essere derubricato a questo. A Roma le criticità all’interno delle abitazioni sono molteplici. Non solo a livello strutturale. In particolare in quelli che sono i palazzi più antichi, ma il problema resta la messa in sicurezza delle strutture.

Quest’ennesima vicenda, che fa salire il conto dei feriti e delle persone che devono convivere con infortuni importanti, servirà a riflettere su cosa fare e quale sentiero intraprendere per prevenire situazioni simili a quella che ha coinvolto la 67enne. La quale sperava soltanto di vivere una giornata come tante. È stata spiazzata dall’imprevisto e anche da qualche tipo di imprudenza. Resta da capire a che livello.