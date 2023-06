Mission Impossible 7 a Roma, la première lunedì 19 giugno 2023: ecco dove sarà Tom Cruise e come cambia la viabilità

È stata annunciata diverso tempo fa, ma ora i fan possono mettere a bada la curiosità e attivare il conto alla rovescia perché manca davvero pochissimo all’anteprima di Mission Impossible 7, la saga che vede come protagonista Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt. Perché se è vero che la pellicola arriverà nei cinema italiani a partire dal 12 luglio, è altrettanto vero che domani, con largo anticipo, ci sarà la première a Roma. E l’attore sarà proprio nella Capitale (alloggia all’Hassler Villa Medici), pronto ad accogliere chi, da anni, lo segue. Per loro, questa volta, la missione sarà ‘possibile’: i più fortunati, infatti, sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto e domani incontreranno parte del cast.

L’anteprima di Mission Impossible 7 a Roma con Tom Cruise

La prima mondiale del film avrà luogo domani, lunedì 19 giugno, a Roma, la città che, insieme a Venezia, ha ospitato le riprese del film. Tom Cruise, quindi, sarà ancora una volta nella Capitale. E i fan potranno incontrare sì lui, ma anche Ving Rhames, Simong Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Frederick Schmidt. Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, ha dato modo al pubblico di partecipare all’anteprima, con quei biglietti resi disponibili, fino a esaurimento posti, il 7 giugno scorso. Una corsa contro il tempo, un momento atteso da tanti. Che ora è, finalmente, quasi arrivato.

Come cambia la viabilità, le strade del centro chiuse lunedì 19 giugno 2023

Anteprima del film significa anche disagi per i cittadini di Roma. Tra strade chiuse e divieti di sosta. Come si legge sul sito di Roma Mobilità, l’evento farà tappa in alcuni luogo del centro: a partire dalle 16 Tom Cruise sarà a Piazza di Spagna, poi a Piazza Mignanelli e sulla Scalinata della Trinità dei Monti. Al termine, tutti gli invitati saranno all’Auditorium della Conciliazione, dove avverrà la proiezione del film in anteprima mondiale. Dalle 22, invece, sulla Terrazza Caffarelli, ci sarà l’evento “After Party”.

In vista di questo programma, dalle 14 di domani, in piazza di Spagna sarà costituita un’area di rispetto delimitata da piazza Mignanelli, piazza di Spagna (tra la barcaccia e scalinata della Trinità dei Monti), Trinità dei Monti, via Condotti. Piazza di Spagna, piazza Mignanelli e la Scalinata di Trinità dei Monti saranno chiuse a vista anche ai pedoni. Dalle 16, ad eccezione dei residenti, sarà vietata a vista la circolazione anche pedonale su via dei Condotti e via Mario de’ Fiori. Entro le 14, nell’area dell’Auditorium della Conciliazione, dovranno essere rimossi tutti i veicoli in sosta sui controviali di via della Conciliazione, in via della Traspontina, Borgo Sant’Angelo e in piazza Pia. Via della Conciliazione sarà chiusa per tutto il giorno tra largo Giovanni XXIII e via della Traspontina. Le linee 23, 280 e 982 percorreranno i lungotevere Vaticano e in Sassia. Lo stesso per i bus di 40 e 62, in arrivo da San Pietro che in più dalle 15 effettueranno capolinea sul lungotevere in Sassia, all’altezza dell’ospedale Santo Spirito. La fermata di piazza Pia sarà disattivata.

Mission Impossible 7, quando uscirà la Parte Due del film

Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno. Si intitola così il settimo capitolo della saga di Mission Impossible, che vede ancora una volta l’attore Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt. La pellicola è stata girata, in gran parte, a Roma, ma anche a Venezia, proprio lì dove il cast si trovava nel 2020, quando in Italia è stato annunciato il lockdown per il Covid. La produzione del film, quindi, ha dovuto fare i conti, a causa della pandemia, con tanti ritardi e rinvii. A maggio 2023, quindi da poco, sono terminate le riprese e ora il conto alla rovescia si può attivare perché il film d’azione sta per arrivare in tutte le sale cinematografiche italiane.

La seconda parte della pellicola, invece, sarà distribuita nel 2024 e i fan dovranno dire addio a Tom Cruise, che ha deciso di lasciare quel ruolo. Che resterà per sempre nel suo cuore. E in quello di chi lo ha seguito, senza perdersi un capitolo.