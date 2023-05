Tom Cruise a Roma per l’anteprima di Mission Impossible: ecco quando

Roma. E se uno dei divi del cinema dovesse venire nella Capitale, a breve, per promuovere uno dei ultimi film che stanno per uscire nelle sale? Beh, non sarebbe di certo una novità, diciamocelo, tuttavia sarebbe una grande emozione sapere di poterselo ritrovare davanti da un momento all’altro. Di chi stiamo parlando? Siete curiosi? Colui che ci ha fatto sognare con Top Gun, Eyes Wide Shut e molti altri ancora. Un’icona di sempre: il mito Tom Cruise.

Tom Cruise lavorerà con la Nasa per il primo film girato nello spazio

Tom Cruise a Roma per l’anteprima del nuovo film

Tom Cruise, insomma, così come TAG24 da cui ci arriva direttamente la conferma, è in grado di anticiparvi sarà a Roma il 19 giugno 2023 per promuovere “Mission: Impossible – Dead Reckoning”. A distanza di meno di un mese dunque la Capitale tornerà a riempirsi di star hollywoodiane sulla falsariga di quanto visto con Vin Diesel e gli attori di “Fast X”. Non siamo ancora in grado di svelarvi dove sarà il red carpet, che dovrebbe essere allestito in una location iconica come accaduto per quello di Fast X. Al momento, si mormora che stavolta la location potrebbe essere l’Auditorium Conciliazione con il Cupolone di San Pietro a far da sfondo, ma è anche possibile una replica di quanto già visto con Fast and Furious al The Space Moderno di Piazza della Repubblica.

Lo stellare cast di “Mission: Impossible”

Su quest’ultima notizia non ci sono ancora conferme ufficiali, quel che è certo è che il 19 giugno Tom Cruise e lo stellare cast di “Mission: Impossible” saranno a Roma: Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny e Frederick Schmidt, faranno infatti compagnia all’attore sul red carpet.