Tim Summer Hits 2023 a Roma: cantanti, scaletta, programma, chi si esibirà a Piazza del Popolo

Tutto pronto per la prima tappa del Tim Summer Hits 2023 che porterà sui palcoscenici di Roma e Rimini alcuni degli artisti più gettonati del momento. E la prima tappa, di scena questo weekend, sarà nella Capitale, nella bellissima cornice che soltanto Piazza del Popolo sa offrire. Tanti, tantissimi i cantanti che si esibiranno così come gli ospiti, in tre serate uniche ma soprattutto imperdibili. Vediamo allora il programma completo dell’evento.

Tim Summer Hits 2023 a Roma, date e programma completo

Sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 giugno Piazza del Popolo si trasformerà così in un grande palcoscenico all’aperto. Le serate inizieranno alle ore 21.00 e saranno ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Dopodiché il festival si sposterà a Rimini, nel suggestivo Piazzale Fellini, che per il secondo anno di fila accoglierà il palco dello show musicale in questo caso nelle giornate di giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 luglio. L’evento, lo ricordiamo si svolge complessivamente in sei appuntamenti, tra le città di Roma e Rimini come detto. Ogni tappa prevede due serate consecutive con gli stessi artisti e una terza serata con ospiti diversi.

Dove vederlo in tv e in streaming

Per chi non potrà essere presente, sarà possibile seguire il festival da casa a partire da domenica 25 giugno su Rai 2 e su Rai Radio 2. Il festival sarà disponibile in streaming anche su Rai Play e sul canale 202 del digitale terrestre.

Cantanti Tim Summer Hits 2023, scaletta di Roma

Tra gli ospiti annunciati ci sono Fedez, Annalisa, Rocco Hunt, Takagi & Ketra, Gaia, Colapesce & Dimartino, Gazzelle, Sangiovanni, Coma_Cose. Ma anche Marco Mengoni, Giorgia, Elodie, Irama, Rkomi, Madame, e poi Max Pezzali, Achille Lauro, Annalisa, Emma, Tommaso Paradiso, M¥SS KETA, Paola e Chiara, Rovazzi, Orietta Berti. Al momento ancora non si conosce la scaletta e l’ordine di apparizione sul palco di Piazza del Popolo.

Viabilità modificata per i concerti a Piazza del Popolo

Sul fronte della viabilità, entro le ore 8.00 del 17 giugno e sino a cessate esigenze del 20 giugno è previsto lo sgombero di tutti i veicoli in sosta in: viale Gabriele d’Annunzio; le rampe che da piazza del Popolo conducono a via Ferdinando di Savoia; via del Corso, da piazza del Popolo a via della Fontanella; ­via Ferdinando di Savoia, da via Principessa Clotilde a piazza del Popolo (tratto riservato al passaggio degli artisti); via dell’Oca, da via di Ripetta a via della Penna; ­via della Fontanella, ambo i lati, da via del Corso a via del Babuino;­ via Angelo Brunetti, da via di Ripetta a via del Corso. Possibili rallentamenti anche sul Muro Torto e piazzale Flaminio.

