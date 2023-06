Tim Summer Hits 2023 a Roma: ecco quando, orari, ospiti e dove vederlo in diretta tv

Roma si appresta a ospitare la prima tappa di Tim Summer Hits 2023, il festival musicale gratuito di Rai 2 che propone i brani più in voga della stagione estiva. Sul palco si alterneranno grandi nomi della scena nazionale e internazionale, per regalare al pubblico tre serate all’insegna del divertimento e dell’emozione. Vediamo insieme quando, dove e come seguire l’evento.

Tim Summer Hits 2023: il programma della tappa romana

La tappa romana di Tim Summer Hits 2023 si terrà sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 giugno nell’affascinante scenario di Piazza del Popolo, che si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto.Tra gli ospiti annunciati ci sono Fedez, Annalisa, Rocco Hunt, Takagi & Ketra, Gaia, Madame, Colapesce & Dimartino, Gazzelle, Sangiovanni, Coma_Cose e molti altri. Le serate inizieranno alle ore 21.00 e saranno ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per chi non potrà essere presente, sarà possibile seguire il festival da casa a partire da domenica 25 giugno su Rai 2 e su Rai Radio 2. Il festival sarà disponibile anche su Rai Play e sul canale 202 del digitale terrestre.

Il festival proseguirà poi la sua seconda tappa nella città felliniana di Amarcord, a Rimini, nel suggestivo Piazzale Fellini che per il secondo anno di fila accoglierà il palco dello show musicale di Rai 2, giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 luglio

La conduzione di Andrea Delogu e Nek

A condurre le serate di Tim Summer Hits 2023 ci saranno Andrea Delogu e Nek, due volti noti e amati dal pubblico. Andrea Delogu è una conduttrice, attrice e scrittrice che ha già presentato il festival lo scorso anno, dimostrando grande simpatia e professionalità. Nek è invece un cantautore con trent’anni di carriera e numerosi successi all’attivo, che ha alle spalle anche una buona esperienza televisiva. I due conduttori sapranno intrattenere il pubblico con la loro passione per la musica e il loro feeling sul palco. A fare da spalla agli artisti nel backstage ci saranno invece Gli Autogol, il gruppo comico noto per le sue parodie e le sue imitazioni.

Le origini del festival

Tim Summer Hits è nato nel 2021 come una kermesse musicale itinerante che porta i successi dell’estate nelle principali piazze italiane. L’idea è quella di offrire uno spettacolo gratuito e coinvolgente, in grado di raggiungere un vasto pubblico sia dal vivo che in televisione. Il festival si svolge in sei appuntamenti, tra Roma e Rimini. Ogni tappa prevede due serate consecutive con gli stessi artisti e una terza serata con ospiti diversi. Le puntate vengono poi trasmesse in prima serata su Rai 2 e in simultanea su Rai Radio 2. Il festival ha riscosso un grande successo nelle sue prime due edizioni, grazie alla partecipazione di cantanti famosi come Ermal Meta, Emma Marrone, Francesco Gabbani, Elodie, Achille Lauro, Mahmood, J-Ax e molti altri.