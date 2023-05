Tim Summer Hits 2023: date, tappe, chi conduce e chi sono i cantanti

Tim Summer Hits 2023: ecco in questo articolo tutto sulle date e le tappe del Festival dell’estate che verrà trasmesso su Rai 2. Di fatto, proprio qualche ora fa sul profilo Twitter di Cinguetterai è apparso un post di aggiornamento sull’argomento, con scritto: “Ritorna il #TimSummerHits con tutta la musica dell’estate 2023. Andrà in onda su Rai 2 per 6 appuntamenti, ogni martedì sera, dal 20 giugno al 25 luglio“.

Concerto per la pace a Roma sabato 13 maggio 2023: ecco dove, a che ora e i cantanti

Tim Summer Hits 2023: cosa sappiamo su date e tappe

Insomma, la questione sembra abbastanza chiara: Tim Summer Hits 2023 andrà in onda nelle date di martedì 20 e 27 giugno, e poi anche martedì 4, 11, 18 e 25 luglio per un totale di 6 puntate tutte da non perdere per nulla al mondo. Per il momento i dettagli languono, soprattutto sugli artisti che prenderanno parte al cast e agli appuntamenti previsti nelle giornate che vi abbiamo annunciato. Anche le tappe, purtroppo, non sono ancora precise e dettagliate. Come l’anno scorso, anche quest’anno abbiamo un totale di 6 appuntamenti, registrati a Roma in Piazza del Popolo il 23, 24 e 25 giugno 2022, così come a Portopiccolo (Trieste) il 28 e il 29 giugno 2022 e a Rimini in Piazza Federico Fellini l’1 e il 2 luglio 2022. Saranno elette le stesse città? E, soprattutto, ci saranno gli stesi conduttori di sempre, ovvero Stefano De Martino e Andrea Delogu?

Ecco un riepilogo dettagliato delle date di messa in onda di Tim Summer Hits 2023:

20 giugno

27 giugno

4 luglio

11 luglio

18 luglio

25 luglio

Chi saranno i conduttori quest’anno?

Al momento, inoltre, non è nemmeno chiaro se a queste date se ne aggiungerà un’altra, ovvero quella del best of, come accaduto per la prima edizione. Dobbiamo, insomma, pazientare un altro po’, per poter scoprire nuovi dettagli in merito. Lo stesso vale, come detto, per i conduttori, anche se Stefano De Martino è sempre il volto di punta dell’emittente, dunque le probabilità sono decisamente dalla sua parte per la conduzione anche di questi appuntamenti previsti per il 2023.