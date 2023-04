Bar Stella su Rai 2 con Stefano De Martino: ecco quando inizia

Il Bar Stella è pronto a tornare su Rai Due, con la conduzione di Stefano De Martino. Il programma ritornerà dal 25 Aprile, con la trasmissione che verrà mandata in onda in seconda serata. De Martino è pronto a riappropriarsi della seconda serata targata Rai Due, tanto che il programma andrà in onda dal martedì al giovedì notte. Stefano, in una recente intervista rilasciata a TV Sorrisi & Canzoni, ha raccontato il suo periodo televisivo d’oro, l’attuale dolce attesa di sua moglie Belen Rodriguez e il significato del programma RAI, cui trae spunto dal vecchio bar del nonno.

Il Bar Stella torna su Rai Due con Stefano De Martino

Stefano racconta la storia cui ruoterebbe la sua famosa trasmissione televisiva, amatissima peraltro dal suo pubblico: “Vivevo sopra il vero Bar Stella, mio padre faceva il barista lì quindi la mattina metteva il caffè in una bottiglietta di vetro e lo mandava su nel cesto di vimini che mia madre aveva calato con una corda. E il profumo inebriante del caffè si sprigionava per tutta la casa. Da piccolo vedevo questa bottiglietta che saliva quasi fosse una pozione magica preparata da mio padre per darci la carica. Una scena da cartone animato”. Leggenda vuole come De Martino, all’inizio dell’esperienza del programma, avesse molto paura che il particolare format non facesse breccia sul pubblico, tanto da non riporre eccessiva fiducia all’interno di questo prodotto televisivo.

Così racconta il giorno in cui presentò il progetto del programma agli uffici della RAI: “Tre anni fa sono andato in Rai con un foglio in mano e una bozza di questo ‘late night show’, se possiamo chiamarlo così. Ora siamo alla terza edizione, è un piccolo miracolo televisivo per me. La scaletta ha appuntamenti fissi come la band, il jingle, la Signorina buonasera, la sigla della buonanotte; all’interno di questo ordine ci sono mille imprevisti che accadono e non puoi scrivere. Poi mi piace scovare personaggi nuovi e mettere in pista “giocatori” capaci di improvvisare. Cerco di fare la televisione che Renzo Arbore definirebbe un po’ jazz.