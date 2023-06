Nek e Cesare Cremonini spalano fango in incognito in Romagna: ‘Siamo volontari come gli altri’

“Qui siamo solo Filippo e Cesare, non due cantanti”. I due artisti Nek e Cesare Cremonini, entrambi originari dell’Emilia Romagna, hanno trascorso un’intera giornata a spalare il fango insieme alla protezione civile. Sono diventati angeli del fango e hanno commosso tutti i fan: “Questa è stata una nuova occasione per esserci”, hanno dichiarato.

Nek e Cesare Cremonini sono angeli del fango

I due cantautori noti a tutta Italia non ci hanno pensato due volte: nel momento del bisogno si sono sporcati le mani e hanno aiutato l’associazione di volontariato “Valerio Grassi”. Loro, insieme a tantissimi “angeli del fango”, da giorni si stanno occupando di ripulire le strade e soccorrere le persone in difficoltà nella città di Forlimpopoli (e non solo). A lanciare la notizia, per dare il buon esempio e diffondere un messaggio importante, è stato il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini: “Cremonini e Nek sul palco, qui solo Cesare e Filippo. Grazie a loro e alle decine di migliaia di persone, tra cui tantissimi giovani, che stanno dando una mano alla Romagna. Perché la Romagna e i romagnoli lo meritano”.

Il volontariato in Romagna dopo le alluvioni

Dopo le numerose alluvioni che hanno colpito la regione, migliaia di persone si sono mobilitate da tutta Italia per aiutare i cittadini che hanno perso tutto. Le testimonianze e le foto sono chiare: in tantissimi hanno perso una casa e tutti gli affetti personali, scrigni di ricordi. Questa è stata una nuova occasione per sentirsi parte di una comunità e aiutarsi reciprocamente, lavorando insieme tra abbracci e sorrisi. L’unione fa davvero la forza e anche il messaggio lanciato dai due cantanti è pieno di altruismo: “Il tempo è quanto di più prezioso abbiamo e regalarlo è davvero importante” ha dichiarato Nek con un post su Instagram.

Un messaggio di speranza

I due cantanti sono entrambi originari dell’Emilia-Romagna e vedere la loro terra devastata dalle inondazioni è stato molto doloroso, ma non hanno perso un attimo per dare un aiuto concreto. Anche Cesare Cremonini ha condiviso su Instagram le foto insiame alla squadra della protezione civile. Una fan ha commentato il post: “Non è la musica che ti rende grande ma sono questi gesti che ti rendono un meraviglioso essere umano per gli esseri umani, tu e chiunque stia aiutando. Grazie perché in un mondo disumano abbiamo bisogno di umanità“.