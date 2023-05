Pomezia, raccolta alimentare-beni di prima necessità per l’Emilia Romagna: cosa serve, dove e quando si può donare

La Protezione Civile Gamma 13 di Pomezia ha organizzato una raccolta alimentare e di beni di prima necessità a sostegno delle popolazione dell’Emilia Romagna. Tra i punti di raccolta in città, segnaliamo quello della sede del Partito Democratico (nonché PSI Pomezia, Azione Pomezia, Pomezia in testa) in Via Salvo d’Acquisto. La sede resterà aperta oggi, giovedì 25 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00, per accogliere il generoso contributo di tutti.

Raccolta alimentare per le popolazioni colpite dagli alluvioni in Emilia

Al momento è possibile contribuire con:

SCATOLAME ALIMENTARE (legumi in scatola, tonno in scatola, carne in scatola e passata di pomodoro o pelati in scatola)

STIVALI DI GOMMA

SCOPE

STRACCI

PANNOLINI

MATERIALE PER L’IGIENE

La raccolta fondi

Ricordiamo inoltre che è attiva anche la raccolta fondi per sostenere persone e comunità colpite da alluvioni e frane lanciata dalla Regione Emilia-Romagna a seguito degli eventi atmosferici estremi che si sono verificati nel mese di maggio 2023.

Chiunque può versare utilizzando queste coordinate bancarie:

Iban: IT69G0200802435000104428964

Causale: “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”

Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna (anche in versione abbreviata “Agenzia regionale Sic.T. Protezione civile Emilia Romagna). Dall’estero: Codice Bic Swift UNCRITM1OM0, Banca Unicredit.

