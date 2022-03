Luigi Bruno, chi è il nuovo fidanzato di Andrea Delogu: età del modello, immagini, carriera, vita privata, Instagram

Come ogni weekend torna l’appuntamento del sabato con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Tra gli ospiti di oggi, pronta a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera, la conduttrice Andrea Delogu. Ma conosciamo meglio Luigi Bruno, quello che sembrerebbe essere il suo nuovo fidanzato.

Chi è il modello Luigi Bruno

Luigi Bruno è un modello giovanissimo ed è balzato alle cronache perché é stato sorpreso mentre baciava Andrea Delogu, nota conduttrice che nel 2021 ha annunciato la separazione dal marito Francesco Montanari. Luigi Bruno vive a Milano, lavora per l’agenzia Elite Model Management del capoluogo lombardo e pare abbia preso parte a diversi servizi, anche di Dolce & Gabbana.

Luigi Bruno e Andrea Delogu

Luigi Bruno e Andrea Delogu sono stati paparazzati, mentre si scambiavano un bacio appassionato, da Diva e Donna, che ha pubblicato le foto sulla rivista. Ma al momento tutto tace, nessuno dei due ha mai ufficializzato la relazione.

Instagram

Il giovane è su Instagram, ma è molto riservato e non lascia trapelare nulla della sua vita privata.

Chi è Andrea Delogu

Andrea Delogu è nata a Cesena il 23 maggio del 1982 ed è una nota conduttrice televisiva, radiofonica, scrittrice e attrice. Di origine sarda, è nata all’interno della comunità di San Patrignano dove si erano conosciuti i suoi genitori. Ha esordito in televisione nel 2002, quando è entrata a far parte delle ‘Letteronze’, corpo di ballo dello show di Italia 1 ‘Mai dire domenica’ e da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Nel 2002, con Barbara Clara ha fondato il duo musicale ‘Cinema 2’ e ha partecipato a diversi programmi, sul piccolo schermo e in radio. Dal 2018, tra l’altro, conduce su Radio 2 La versione delle due, dal lunedì al venerdì con la collega Silvia Boschero e il programma ha vinto il Diversity Award 2021.