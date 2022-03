Andrea Delogu: chi è, età, carriera, chi è il marito, figli, fidanzato, matrimonio, altezza e Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin, pronta a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera, anche la conduttrice Andrea Delogu. Ma conosciamola meglio!

Chi è Andrea Delogu? Radio, programmi tv

Andrea Delogu è nata a Cesena il 23 maggio del 1982 ed è una nota conduttrice televisiva, radiofonica, scrittrice e attrice. Di origine sarda, è nata all’interno della comunità di San Patrignano dove si erano conosciuti i suoi genitori. Ha esordito in televisione nel 2002, quando è entrata a far parte delle ‘Letteronze’, corpo di ballo dello show di Italia 1 ‘Mai dire domenica’ e da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Nel 2002, con Barbara Clara ha fondato il duo musicale ‘Cinema 2’ e ha partecipato a diversi programmi, sul piccolo schermo e in radio. Dal 2018, tra l’altro, conduce su Radio 2 La versione delle due, dal lunedì al venerdì con la collega Silvia Boschero e il programma ha vinto il Diversity Award 2021.

Chi è il marito, figli

Andrea Delogu nel 2016 si è sposata con l’attore Francesco Montanari, noto attore. La coppia si è separata recentemente, nel gennaio del 2021. Non hanno figli.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @andrealarossa vanta 481 mila followers.