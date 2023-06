Manifestazione a Roma sabato 17 giugno 2023: scende in piazza il M5S, attese 2.500 persone

[adrotate group="9"]

Il Movimento 5 Stelle torna nelle Piazza con una manifestazione a sostegno dei diritti dei lavoratori. Un corteo, che partirà da Piazza della Repubblica ribattezzato sotto l’hashtag #BastaVitePrecarie, fissato per il weekend, nello specifico nella giornata di sabato 17 giugno 2023. Al momento sono attese circa 2.500 persone che sfileranno per arrivare a Largo Corrado Ricci. La manifestazione precede di una settimana un altro appuntamento sempre a Roma che si svolgerà il 24: in quel caso saranno i Sindacati a scendere in piazza contro il Governo Meloni.

Manifestazione del M5S a Roma, il corteo

L’appuntamento è dalle 14.00 – ritrovo in Piazza della Repubblica, partenza ore 15.00 – fino alle 19.00 circa di sabato 17 giugno 2023. Il corteo, organizzato dal Movimento 5 stelle “per sostenere i diritti dei lavoratori”, sfilerà in centro lungo via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola e via Cavour. Tra i temi di cui si parlerà ci saranno le alternative alle decisioni di un “Governo che vorrebbe il sistematico smantellamento di qualsiasi forma di tutela dei più fragili“. Salario minimo a 9 euro, Reddito di cittadinanza, Tirocini retribuiti, Fondo di sostegno per i mutui, Sistema sanitario più efficiente, Stop escalation militare e Transizione ecologica, gli argomenti proposti dal M5S.

Bus deviati, come cambia la viabilità

In occasione della manifestazione e al passaggio del corteo sono previste deviazioni delle linee del trasporto pubblico 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 118, 170, 360, 590, 649, 714, 910, H. Ricordiamo che sempre nel weekend sono diverse le manifestazioni che andranno ad incidere sulla normale viabilità: dalla notte Bianca all’Eur, passando per le serate del Tim Summer Hits 2023 a Piazza del Popolo fino ad arrivare ad alcuni cantieri a Centocelle e Torpignattara.

Manifestazione contro il Governo a Roma sabato 24 giugno 2023

La settimana prossima, come accennato, un’altra manifestazione animerà il weekend capitolino. Sabato 24 giugno 2023 le vie e le piazze di Roma si preparano ad accogliere infatti diversi cortei che si protrarranno per tutto l’arco della giornata e che vedranno sfilare migliaia di persone. Si partirà dalle ore 10 con la protesta organizzata dalla CGIL insieme a un’ampia rete di associazioni laiche e cattoliche riunite nell’Assemblea ‘Insieme per la Costituzione’ fino a quella indetta dal sindacato Usb prevista per le ore 14. Lo scopo della prima manifestazione è difendere il diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e universale. La protesta fa parte di un percorso di confronto, iniziativa e mobilitazione per la difesa e l’attuazione della Costituzione, contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare.