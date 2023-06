Roma, Notte Bianca all’Eur: ecco quando e programma completo

[adrotate group="9"]

Roma si prepara ad un’estate piena di eventi in tutti i quartieri: sabato prossimo ci sarà la notte bianca all’Eur con la musica fino a notte fonda. Giochi di magia, spettacoli teatrali e performance di ballo coloreranno le vie del municipio per grandi e piccini. Ecco il programma completo per una notte romana diversa dal solito!

Notte bianca al municipio X di Roma

La capitale d’estate si riempie di eventi: musica, feste e degustazioni in tutti i quartieri. Sabato prossimo, il 17 giugno ci sarà un grande evento all’Eur, nel municipio X di Roma. Tutti gli eventi saranno gratuiti e inizieranno dalle 11 del mattino fino a notte fonda. Il quartiere si riempirà di spettacoli, musica e tanto divertimento. Il progetto si chiama #9incammino e il patrocinio è della Confcommercio di Roma. Collaboreranno all’iniziativa i locali della zona: bar e ristoranti saranno aperti oltre il consueto orario.

Il programma completo dell’evento

Il programma è stato elaborato da Francesco Mazzei e Giuliano Gasparotti, che hanno curato la direzione artistica. A presentare l’evento ci saranno, invece, Carmen Morello e Riccardo Zianna. Gli eventi sono stati elaborati anche grazie alla partecipazione degli enti culturali e del turismo della capitale. Non sarà un semplice evento, ma ci saranno tutte le strade in festa. In particolare, gli eventi si concentreranno davanti alla Scalinata della basilica dei santi Pietro e Paolo, su Viale Europa e Viale America.

Gli eventi all’Eur

La serata sarà perfetta per grandi e piccini: ci saranno giochi e spettacoli di magia, performance canore e di danza. Il municipio ha invitato molti artisti di strada: così da creare un clima di festa in vista dell’estate. Sono previste anche delle sfilate da parte dei designer locali che stanno sperimentando sempre di più con materiali innovativi. Viale America sarà ricca di gonfiabili per i più piccoli e non mancheranno gli spettacoli artistici ad ogni angolo. Dal 16 al 18 giugno, nei pressi del laghetto dell’Eur c’è anche un piccolo Expo-2023 con food track con cibo e oggetti provenienti da tutto il mondo. Insomma, c’è anche la possibilità di mangiare qualcosa di ‘particolare’ e bere una birra fresca. Il dj set accompagnerà durerà fino alle 3 del mattino circa.