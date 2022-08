Mistero a Roma, trovata ragazza in strada sotto choc: ‘Mi hanno drogata per violentarmi’

Una chiamata choc quella arrivata ieri mattina al numero unico per le emergenze quando una giovane turista inglese ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine dichiarando di esser stata drogata e temendo anche di esser stata vittima di una violenza sessuale. Una vicenda i cui contorni non sono chiari e sulla quale gli agenti stanno tuttora indagando.

Leggi anche: Tenta di baciare un 12enne: 29enne arrestato per violenza sessuale

«Aiuto mi hanno drogata per violentarmi»: cosa è successo

Mancano una decina di minuti alle 8 quando al centralino del numero unico per le emergenze è arrivata una chiamata a dir poco allarmante. Una giovane turista inglese riferisce infatti di esser stata drogata e teme anche di aver subito una violenza sessuale. La ragazza, ancora stordita e sotto choc, nel momento in cui ha allertato i soccorsi era per strada con un’amica. Insieme attendono l’arrivo della Volanti. Siamo a Roma, in via Emilio Morisini.

I soccorsi

In evidente stato confusionale e sotto choc, la ragazza ha poi raccontato agli agenti di aver trascorso la serata fuori ma di ricordare ben poco circa i dettagli di cosa fosse poi accaduto. Sul posto è poi giunto anche il personale del 118 che ha condotto la giovane all’ospedale Fatebenefratelli per tutti i necessari accertamenti.

Le indagini

Sarà infatti anche grazie all’esito dei test che si potrà comprendere cosa effettivamente sia successo nel corso della serata. Intanto proseguono a ritmo serrato le indagini da parte della Polizia. Stretto riserbo anche da parte degli investigatori che stanno cercando di fare chiarezza sull’accaduto.