Roma, fiumi di droga dello stupro per i festini Vip. Arrestato il ”Greco”: riforniva mezza città

Roma. Le chiamano ”dark room”, i club del sesso in cui i professionisti dell’alta borghesia romana sublimano tutti i loro desideri repressi e danno sfogo alla loro vena dionisiaca. Ma, oltre alla libido, c’è anche tanta droga, soprattutto nei festini organizzati in casa: mezza città si riforniva direttamente ”dal Greco”.

Lo chiamavano ”Il Greco” e riforniva mezza Roma

L’uomo in questione è un 50enne originario di Salonicco, ma residente a Roma da anni, precisamente in zona Portuense, che è stato arrestato dalla Polaria di Fiumicino per traffico di Ghb, meglio nota come “droga dello stupro”.

Per i tecnici del settore, è l’acido gamma-idrossibutirrico, ed è una sostanza inodore e insapore, in medicina è impiegato per curare l’alcolismo, (perché “mima” gli effetti dell’alcol, come fa il metadone durante la cura della dipendenza da eroina). In molti Paesi, soprattutto nel Nord Europa, già da anni è usato a scopo pro sessuale.

Carichi di droga dall’Olanda

E proprio dal Nord Europa, in particolar modo dall’Olanda, arrivavano i carichi destinati al “Greco”, che poi smerciava le dosi sul mercato cittadino.Gli investigatori monitoravano i movimenti del ”Greco” da mesi ormai, cioè da quando avevano scopertole 2.309 dosi di Ghb nascoste nell’armadietto dello studio privato di L. C., in via Domenico Fontana, a San Giovanni. Il 55enne neurologo dell’ospedale San Camillo era finito ai domiciliari nell’aprile scorso.

L’intercettazione della Polaria

Poi, l’ultima intercettazione. Poche settimane fa gli agenti della Polaria hanno seguito l’ennesimo pacco spedito dall’Olanda e destinato a una tabaccheria in via Portuense, un punto fermopoint per il ritiro e la spedizione dei prodotti acquistati online.

Da lì, il culmine: mentre una pattuglia è andata alla tabaccheria e ha esaminato il contenuto del pacco, i colleghi si sono arrampicati dal balcone, entrando così di soppiatto in casa del “Greco”, lo hanno fermato e hanno perquisito l’appartamento. Ebbene, il risultato è stato un maxi sequestro di droga dello stupro pura al 90 per cento.

Droga in casa e tutto l’occorrente

A fare da contorno alla scoperta, tutto il kit: una serie di provette per tagliare la sostanza, decine di flaconcini con il tappo autosigillante, da 5 cl ognuno, piccoli contenitori utili a portare la droga dello stupro dentro i club di riferimento, come ad esempio la sauna a due passi dalla fermata della metropolitana a San Giovanni o i locali di Portonaccio e in piazza Re di Roma.

I festini per oltre 48 ore

I festini a base di “chem sex” durano generalmente anche 48 ore: due giorni intensi di baccanali. Si alterna l’assunzione di Ghb (sono sufficienti poche in un cocktail) alle altre droghe sintetiche. La cocaina è considerata una droga a parte, ma comunque consumata tra un giro e l’altro.

In casa del “Greco” gli agenti hanno trovato 100 bustine da tre grammi l’una con all’interno mefedrone e altri catinoni (agiscono sul sistema nervoso centrale restituendo un forte senso di eccitazione): kristal, ketamina, mdma, ma anche del viagra. Per il 50enne è stato convalidato l’arresto in attesa del processo.