‘Vacanza’… stupefacente: coppia nascondeva in auto 12 chili di cocaina purissima

Pensavano di poter nascondere la droga camuffando l’odore con il dentifricio e infilandola sotto la moquette del bagagliaio.

Ma l’espediente non è bastato per celare quei quasi 12 kg di cocaina purissima, che tagliata e immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 1,5 milioni di euro. La droga è stata sequestrata dalla Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia di Frontiera di Civitavecchia, in collaborazione con personale della Squadra Mobile di Frosinone.

Cocaina nascosta in un doppiofondo

La cocaina era stata abilmente occultata in un doppio fondo scatolato creato con estrema accuratezza sull’autovettura sulla quale viaggiava una giovane coppia originaria della provincia di Cosenza.

All’atto del controllo i due occupanti del veicolo mostravano segni di nervosismo e pertanto si decideva di far transitare il loro veicolo sotto lo scanner presente in porto. Grazie all’esame ai raggi X, si verificava che vi era una disomogenea variazione di colore, non compatibile con i materiali utilizzati per la costruzione di veicoli. Da ciò scaturiva un ancor più minuzioso controllo nella zona posteriore del mezzo e, sotto la moquette del bagagliaio, veniva rinvenuto un lamierato saldato di fresco.

Cocaina avvolta nella stagnola e nel dentifricio al mentolo

A tal punto con un frullino l’auto veniva tagliata e si accedeva al vano scatolato ove erano contenuti 10 panetti di cocaina pura del peso complessivo di quasi 12 kg, tutti accuratamente avvolti in carta stagnola e dentifricio al mentolo per confondere l’odorato di eventuali unità cinofile. I due cosentini di 38 e 40 anni venivano arrestati ed associati ai carceri di Civitavecchia e Rieti.