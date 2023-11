Monica Leofreddi travolta da un Van a Termini e accusata: “Stai fingendo, ti sei buttata a terra”

Monica Leofreddi, di ritorno da Milano, è protagonista di una disavventura. La conduttrice è stata investita da un van: il racconto social.

Monica Leofreddi alle prese con la frenesia della città, in una storia fra noncuranza e ignavia. Tutto avviene a Roma, quando la donna torna a casa dopo impegni lavorativi a Milano. Attende il taxi e si posiziona sul marciapiede dopo che il treno ha compiuto la tratta prevista. Presumibilmente, ma non è specificato nel post social della donna, ci troviamo nei pressi della stazione Termini.

Monica Leofreddi investita da un van: il racconto social

La presentatrice attende una vettura disponibile e si posiziona al cospetto di un van, parcheggiato in seconda fila. Mentre aspetta, il van aziona la retromarcia e la travolge nettamente. A quel punto, lei prova a difendersi: riesce a rotolare via prima che il veicolo la investa definitivamente. Le escoriazioni e i lividi non mancano: “Ho provato a fermarlo, a dire che mi aveva presa in pieno”. L’autista, invece di scusarsi, è sceso e mi ha detto che stavo fingendo. Un altro gli dava corda”.

“Non ho saputo cosa fare. Nel frattempo il mio taxi è arrivato – si legge nel post social – e sono andata a casa piangendo. Il tassista è l’unico che mi ha soccorsa dicendo che non si riconosce più in questo mondo. Mi ha dato un cubetto di ghiaccio che aveva nella borsa per lenire il dolore. Mi sono sentita impotente, io che dico agli altri ogni volta come si dovrebbero comportare, non sono stata capace di far valere la mia dignità”. La donna, in ultima istanza, conclude: “Io ho solo qualche escoriazione e diversi lividi, l’autista si starà vergognando?”. Il sostegno da parte degli affezionati non manca: commenti di sdegno e sgomento accompagnano il post per una vicenda che farà ancora molto discutere. La conduttrice potrebbe, infatti, affrontare questo tema anche in diretta tv.