Monopattini contromano, alta velocità e alcol alla guida: boom di multe nel weekend a Roma

Sicurezza stradale a Roma, intensificati i controlli da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, specie durante il weekend. Tra le irregolarità più frequenti l’eccesso di velocità e la guida in stato di ebrezza.

Incidenti stradali a Roma, stretta sui comportamenti errati al volante. Non passa giorno senza che le strade della Capitale si macchino di sangue: e allora si cerca di arginare il fenomeno (anche) con controlli capillari delle forze dell'ordine sul territorio. In campo in particolare gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che in questo giorno e mezzo di weekend (praticamente) hanno effettuato più di 400 verifiche.

Sicurezza stradale a Roma: i controlli del weekend

Dal centro alla periferia sono stati attenzionati tutti quei comportamenti maggiormente pericolosi come il superamento dei limiti di velocità – tema di cui si dibatte molto anche al livello nazionale – e la guida in stato di ebrezza. Ebbene, in queste ore sono state oltre mille le sanzioni elevate dagli agenti per il mancato rispetto al Codice della Strada, mentre ammontano ad una decina le patenti ritirate e sono stati 4 i veicoli posti sotto sequestro.

Fermato monopattino contromano in Via Flaminia

Le verifiche hanno riguardato anche mezzi “leggeri”, come i monopattini: su via Flaminia ad esempio un ragazzo è stato fermato mentre percorreva, in piena notte peraltro, la strada contromano.

I controlli nelle attività commerciali

Circa 200, infine, i controlli eseguiti presso esercizi commerciali e locali pubblici, con 46 illeciti riscontrati.

Tra le principali violazioni, si riscontra la musica ad alto volume e il disturbo della quiete pubblica, il consumo e la vendita di irregolare alcol, oppure minimarket trovati aperti oltre l’orario consentito. A chiudere il bilancio dei controlli anche le irregolarità riscontrate in alcune attività ricettive non in regola. Verifiche , ancora, hanno riguardato anche il corretto smaltimento dei rifiuti: 15 gli illeciti contestati in questo ambito.