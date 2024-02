Morbillo, aumentano i casi nel Lazio e a Roma: “Vaccino consigliato”

I casi di morbillo sono in aumento nel Lazio. La circolare medica consiglia il vaccino per chi afferisce a strutture sanitarie e non solo.

Aumentano i casi di morbillo nel Lazio e a Roma. La situazione resta allarmante, ma è ugualmente controllata: il tasso è in ascesa esponenziale ma i casi secondari non attecchiscono per via della prevenzione e della situazione negli istituti ospedalieri e case di cura. I vaccini anti covid sono serviti anche a far alzare la guardia sul resto.

Chi ha fatto un vaccino poi è stato controllato anche per altro. Tuttavia dallo Spallanzani consigliano di fare il vaccino contro il morbillo per ogni componente o soggetto fragile. Invito che vale anche per coloro che entrano ed escono dalle strutture sanitarie, magari per andare a trovare un parente. Cosa sta succedendo?

Morbillo in aumento a Roma e nel Lazio

Secondo Emanuele Nicastri, Direttore del reparto Malattie Infettive ad alta intensità di cura dello Spallanzani, i casi stanno crescendo tra gli adulti perchè il Lazio e Roma – nello specifico, ma vale per tutta l’Italia – non hanno gli anticorpi adeguati: gli adulti, specialmente quelli fra i 35-36 anni, si ritrovano con un sistema immunitario molto basso rispetto alla tutela del morbillo perchè il vaccino contro la malattia fino al 2017 non era obbligatorio.

Quando le direttive sono cambiate, la Sanità è andata a ritroso fino a coloro che sono nati negli anni 2000. I nati negli anni ’90 hanno preso gli anticorpi soltanto grazie alla malattia: chi non ha avuto (ancora) il morbillo pertanto risulta più fragile. Quindi le autorità preposte rinnovano il consiglio: vaccino anti morbillo a scanso di equivoci, ma la situazione rimane tutelata.

Vaccino consigliato

Nonostante l’aumento dei casi perchè – stando all’analisi di Nicastri – l’ascesa si deve proprio alla volontà di colmare questo “vuoto anticorpale”. O si procede con il vaccino, oppure sviluppare il sistema immunitario contro il morbillo sarà possibile soltanto alla vecchia maniera: contraendo la malattia.