Morte di Leonardo Lamma a Roma, due gli indagati per i lavori in Corso Francia

La richiesta di archiviazione del procedimento, formulata dalla Procura, per la morte di Leonardo Lamma, aveva fatto insorgere i genitori del 19enne morto il 7 aprile scorso in un incidente stradale su Corso Francia a Roma. La coppia, sconvolta dalla morte del figlio, ha chiesto con determinazione di voler sapere qual è la verità sulla morte del loro ragazzo. Ma non solo i familiari del ragazzo, anche il giudice ha manifestato il suo dissenso all’archiviazione e ha disposto di proseguire le indagini.

Due i nomi iscritti nel registro degli indagati per la morte del 19enne

Le attività investigative sono andate avanti e ora sono due i nomi iscritti nel registro degli indagati per quell’incidente mortale, si tratta di dipendenti del dipartimento di Sviluppo Infrastrutture e manutenzione urbana del Campidoglio che si occupa della manutenzione stradale e dell’Acea che avrebbe effettuato lavori per una perdita proprio su quel tratto di strada in cui è morto il 19enne. Ai raggi X proprio i lavori svolti.

Spuntano i video dell’incidente in cui è morto Leonardo

Perché il video nel quale Leonardo era in sella alla sua moto, un Ktm Duke in Corso Francia, attesta che il ragazzo ha perso il controllo esattamente nel punto in cui erano stati effettuati gli interventi di manutenzione. Si tratta di una documentazione che sono stati gli stessi genitori del 19enne a fornire agli inquirenti, visto che gli amici di Leonardo aveva fatto foto e realizzato immagini di quanto è successa la tragedia.

Nonostante le prove a carico, il perito incaricato dalla Procura di Roma non ha ritenuto ci sia un nesso di causalità tra l’incidente mortale e quei lavori. Ma anche il giudice vuole vederci chiaro e, al momento, per quei fatti due persone sono state iscritte nel registro degli indagati, mentre le indagini proseguono dalle quali potrebbero arrivare risposte certe.