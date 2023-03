Morte Francesco Vitale: trovate tracce ematiche in casa

Continuano le indagini sulla morte di Francesco Vitale, il pr di origini baresi che una settimana fa è ‘volato’ da un appartamento del quinto piano di via della Pescaia, nel quartiere Magliana. L’uomo aveva contratto un ingente debito di droga ed il giorno prima dei terribili fatti si era recato a Roma con la fidanzata alla quale aveva confessato i propri timori. L’ipotesi che possa essersi trattato di un suicidio, dunque di un gesto volontario, convince poco gli investigatori e durante le analisi effettuate all’interno dell’appartamento sono state rinvenute tracce di sangue.

Morte Francesco Vitale: si indaga per tentato sequestro, c’è un sospettato

La morte del pr Francesco Vitale e il ritrovamento di macchie di sangue

Le tracce di sangue rivenute nell’appartamento dal quale è precipitato il 45enne erano visibili ad occhio nudo. I locali era in disordine ma quando sono giunti sul posto gli uomini dei Carabinieri dei Ris hanno subito avvertito un forte odore di varechina. Evidentemente, le persone che hanno sequestrato il pr avrebbero cercato di ripulite tutto ma alcune tracce sarebbero loro sfuggite. Adesso saranno gli accertamenti dei militari a stabilire se le tracce di sangue appartenessero al 45enne barese arrivato nella Capitale per un appuntamento che ha pagato a caro prezzo, con la propria vita.

Le indagini

L’ipotesi è quella che Francesco Vitale possa essere stato sequestrato e picchiato. Vitale aveva contratto un debito di droga pari a circa 500mila euro e i pm titolari del fascicolo non escludono che possa esser stato buttato giù. Al vaglio anche l’ipotesi che il 45enne sia caduto nel tentativo di scappare dai suoi aguzzini. Il sequestro lampo dell’uomo avrebbe avuto infatti come obiettivo quello di riscuotere l’ingente debito accumulato. Il proprietario della casa in cui sono state trovate le tracce di sangue è ora indagato per sequestro di persona.